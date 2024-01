Xử vụ 70 giang hồ hỗn chiến ở Phú Quốc: Người nhận tội, kẻ nói bị mớm cung

Sáng 23/1, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm 70 bị cáo trong vụ tranh giành bảo kê đất xảy ra tại Phú Quốc vào năm 2022.

Trong ngày xét xử thứ 2 diễn ra, an ninh bên ngoài Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kiên Giang, an ninh vẫn được siết chặt. Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng cứu hộ cứu nạn, lực lượng y tế được điều động thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức 4 lớp an ninh kiểm tra giấy tờ người ra vào tòa. (Ảnh: Bảo Trân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ công an cho biết có 4 chú chó nghiệp vụ đã được điều đến nơi xử án trong ngày 23/1 (Ảnh: Mỹ Hân).

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Diệu Hiền (Ảnh: Bảo Trân).

Bị cáo Phạm Anh Hiếu (SN 1990, ngụ Nghệ An) là người đầu tiên HĐXX xét hỏi. Theo cáo trạng, Hiếu sau khi nhận đo đạc đất tranh chấp đã liên hệ Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus") nhờ bảo kê. Thái "Bus" nhận lời và vụ ẩu đả xảy ra khi đối tượng này tập hợp các nhóm giang hồ khác đến khu đất đang tranh chấp.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Hiếu cho rằng mình bị truy tố về tội danh Giết người là rất nặng. Theo tên này, khi ẩu đả xảy ra bản thân vì sợ đã trốn vào xe chứ không tham gia (Ảnh: Mỹ Hân).

Bị cáo Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", SN 1988, ngụ TP Phú Quốc), 1 trong 4 đối tượng được xác định chủ mưu, cầm đầu vụ án.

"Bị cáo nhận thấy cáo trạng đúng hoàn toàn với thực tế vụ việc xảy ra, bị cáo không có ý kiến gì. Riêng với lời khai của Phạm Anh Hiếu, bị cáo không đồng tình, Hiếu không hỏi qua bị cáo trước khi nhận lời đo đạc đất tranh chấp", bị cáo Thái khai. (Ảnh: Mỹ Hân).

Bị cáo Bùi Minh Trung (tức Trung "Cà Mau", SN 1976) cũng được xác định là 1 trong 4 chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Trung cho rằng tội danh trong cáo trạng VKSND tỉnh Kiên Giang truy tố mình là không phù hợp. Bị cáo Trung nói, quá trình lấy lời khai bản thân bị điều tra viên "mớm cung" để đủ điều kiện truy tố. (Ảnh: Bảo Trân).

Tại phần xét hỏi, bị cáo Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ngụ Hải Phòng) nhiều lần ngập ngừng, không trả lời câu hỏi của HĐXX. Đại diện HĐXX liên tục trấn an, yêu cầu bị cáo Ngọc giữ bình tĩnh, suy nghĩ và khai đúng sự thật.

Theo HĐXX, lời khai của Ngọc tại phiên tòa khác so với lời khai tại cơ quan điều tra trước đó. Cụ thể, bị cáo này cho biết mình là người hướng dẫn các bị cáo khác sử dụng súng. (Ảnh: Bảo Trân).

Tại phần xét hỏi, bị cáo Đoàn Thiên Long (SN 2001, TP Phú Quốc) khai nhận mình tham gia vào vụ án do nghe lời xúi giục của Bùi Đức Ngọc (SN 1992, ngụ Hải Phòng). Đang làm bảo vệ tại một công ty, Long được Ngọc gọi triệu tập và hướng dẫn dùng súng, đối tượng sau đó mang súng đến hiện trường bắn chết 2 người. (Ảnh: Mỹ Hân).