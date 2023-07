Xử lý ra sao với chủ tiệm spa đánh đập, cắt tóc thiếu nữ như "nô lệ"?

Liên quan vụ thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh đập, cắt tóc như nô lệ xảy ra tại phường Bình Hòa và An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), nạn nhân đã đến Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, trình báo sự việc. Tại đây, phía công an nhận định thương tích trên đầu thiếu nữ chưa đến 11%.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TPHCM, chia sẻ, chủ spa dùng hung khí nguy hiểm (guốc), đánh trên đầu nạn nhân là hành vi Cố ý gây thương tích. Dù nạn nhân có tỷ lệ thương tật dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trong trường hợp này, bị hại cần tố giác tội phạm đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý hành vi vi phạm.

Nạn nhân bị chủ spa gọi đến nhà riêng chửi bới rồi dùng kéo cắt tóc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo góc nhìn của luật sư Tuấn, nếu người gây ra vụ việc dùng hung khí nguy hiểm đánh trên đầu nạn nhân có thể tính toán đến hành vi Giết người.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cần phải đưa nạn nhân đi giám định để xác định tỷ lệ thương tật. Nếu tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng dùng hung khí đánh vẫn phải xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Tuấn cho hay, hành vi gọi thiếu nữ 16 tuổi đến nhà riêng rồi dùng kéo cắt tóc còn cấu thành tội Làm nhục người khác.

Dù người gây ra vụ việc đang nuôi con nhỏ, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án, bị can. Việc bắt tạm giam hay không, các cơ quan chức năng sẽ phải tính toán.

Trường hợp nếu đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, cơ quan điều tra có thể khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú.