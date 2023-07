Thiếu nữ 16 tuổi bị chủ spa đánh như "nô lệ": Em van xin nhưng họ không tha

Chiều 30/6, thiếu nữ 16 tuổi P.T.K.N. (quê Đồng Tháp), nạn nhân bị chủ spa (cơ sở làm đẹp) ở phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) đánh đập, cắt tóc đã chia sẻ với phóng viên Dân trí, xoay quanh vụ việc trên.

Mặc dù sự việc đã diễn ra nhiều ngày nhưng khi nhớ lại, N. vẫn còn sợ hãi khi bị chủ spa đánh đập, cắt tóc trước sự chứng kiến của nhiều người.

Theo N., sau khi Đào Thị H. (SN 1997, quê Phú Thọ) đánh tại một quán ăn ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) vào tối 24/6, N. đã đi may vết thương trên đầu rồi về phòng.

Em N. bị đánh gây thương tích trên đầu và phải may 3 mũi (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Trưa hôm sau (25/6), H. nhắn tin hỏi N. đang ở đâu thì ra gặp để nói chuyện. H. cũng đe dọa, nếu không đến spa gặp và trốn tránh thì sẽ cho người tìm đến gia đình và tìm kiếm N. để tạt axit.

Khoảng 21h ngày 25/6, H. tiếp tục nhắn tin cho N. và yêu cầu đến spa của mình tại phường An Phú để nói chuyện. Khi N. cùng một người bạn tìm đến spa, N. liền bị H. chửi bới, đánh đập và cắt tóc trước sự chứng kiến của nhiều người.

"Em có van xin, xin lỗi chị nhưng chị ấy cứ chửi bới rồi dùng kéo cắt tóc của em. Sau khi cắt tóc xong, chị tiếp tục chửi rồi đuổi em về", N. nói trong sợ hãi.

N. chia sẻ, cách đây 6-7 tháng trước, N. có biết chồng của H., đến 24/6 thì bị H. phát hiện về mối quan hệ trên nên xảy ra sự việc trên.

"Em chỉ mong cơ quan công an điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện tại tinh thần em đã ổn nhưng mặt em vẫn còn đau và em đã chuyển chổ ở", N. nói.

Chủ tiệm spa đánh đập, cắt tóc thiếu nữ 16 tuổi như "nô lệ"

Như trước đó Dân trí đưa tin, P.T.K.N. (16 tuổi, quê Đồng Tháp) có quen biết với chồng bà Đào Thị H. (SN 1997, quê Phú Thọ).

Do nghi ngờ N. có quan hệ tình cảm với chồng, bà H. đã hành hung gây thương tích N. hai lần. Cả hai lần H. đánh N. đều quay video rồi phát tán trên mạng xã hội.

Lãnh đạo công an phường An Phú, cho biết, công an phường đã mời chủ spa trên lên trụ sở để làm việc.

Sau khi làm việc, công an phường đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An thụ lý, điều tra.

Chủ tiệm spa đang nuôi con nhỏ khoảng 1 tuổi nên sau khi làm việc, công an phường không tạm giữ.