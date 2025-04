Xử lý người đàn ông bịa đặt "công an thu tiền của con bạc rồi thả về"

Ngày 5/4, Công an xã Diễn Thọ (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang hoàn thiện hồ sơ xử lý ông H.M.T. (SN 1986, trú tại địa phương) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó ngày 31/3, ông T. đăng tải thông tin lên một nhóm Facebook có nhiều thành viên về việc Công an xã Diễn Thọ bắt một vụ đánh bạc trên địa bàn. Theo nội dung người đàn ông viết, sau khi đưa người và tang vật về trụ sở, công an thu thêm mỗi người 1,5 triệu đồng rồi cho về, "coi như xong, không có chuyện gì".

Công an xã Diễn Thọ làm việc với ông H.M.T. về việc đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (Ảnh: Anh Ngọc).

"Không biết tiền thu giữa chiếu bạc và từng cá nhân phải đưa thêm cho công an đó sẽ đưa về đâu?", ông T. viết.

Nội dung sau khi được đăng tải một thời gian ngắn đã bị gỡ bỏ khỏi nhóm Facebook.

Công an xã Diễn Thọ đã làm việc với ông T. để làm rõ thông tin nói trên. Ông T. thừa nhận thông tin "công an thu thêm tiền của con bạc rồi cho về" là sai sự thật, do ông tự nghĩ ra rồi đăng lên mạng xã hội nhằm tăng tương tác.

Ông T. nhận thức hành vi của mình là sai, ảnh hưởng đến uy tín của công an. Ông đã đăng tải thông tin đính chính và cam kết không tái phạm.

Đại diện Công an xã Diễn Thọ cho biết, ngày 31/3, đơn vị bắt thành công vụ đánh bạc được tổ chức tại nhà một công dân trên địa bàn. Vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.