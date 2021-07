Xông vào khu phong tỏa chém người vì tranh chấp thú cưng

Dân trí Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang khẩn trương điều tra vụ một nhóm côn đồ cầm dao xông vào nhà dân trong khu phong tỏa chém người gây thương tích.

Nhóm côn đồ xông vào khu phong tỏa chém người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 6/7, anh Nguyễn Thanh Hiếu (41 tuổi) cùng 3 người khác đang ở trong nhà tại khu phố Phú Trung (phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên) thì bất ngờ bị 4 người đàn ông cầm dao xông vào tấn công.

Vụ việc khiến anh Hiếu bị chém nhiều nhát trên cơ thể, ngón tay út gần đứt lìa, 2 nạn nhân còn lại cũng bị thương, trong đó một người trọng thương.

Đáng chú ý, khu vực nhà anh Hiếu đang bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 nhưng nhóm côn đồ vẫn bất chấp xông vào trong chém người.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định trong nhóm đối tượng gây án có Nguyễn Văn Đệ (34 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai bên tranh chấp một con chó.

Trước đó, ngày 4/7, anh Hiếu phát hiện tiệm tạp hóa nằm trên địa bàn phường Hòa Phú nuôi con chó giống của anh Hiếu bị mất nên bắt chó về nhà. Đến chiều 6/7, Đệ dẫn theo nhiều người đến đòi lại chó và chém người.

