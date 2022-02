Xin tiền đi nhậu không được, côn đồ bổ ống sắt vào đầu nhân viên bãi xe

Ngày 15/2, Công an quận Bình Tân đang điều tra vụ nam thanh niên bị nhóm người dùng ống túyp sắt gây thương tích, xảy ra tại bãi giữ xe trên đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Nạn nhân là anh N.V.H. (36 tuổi, quê Bến Tre), nhân viên giữ xe.

Nhóm thanh niên cầm túyp sắt dài tấn công anh H. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, chiều 9/2, một nam thanh niên chưa rõ lai lịch vào bãi xe trên xin 3 triệu đồng để đi nhậu. Bị từ chối, nam thanh niên lớn tiếng đe dọa chủ bãi xe rồi rời đi.

Khoảng 30 phút sau, người này cùng 3 thanh niên khác cầm ống túyp sắt nhọn, dài gần 2m bất ngờ quay trở lại, xông vào tấn công anh H..

"Tôi bị một đối tượng vung túyp sắt nhọn đánh vào đầu gây thương tích. Vết thương bây giờ vẫn chưa lành", anh H. kể lại.

Nhóm thanh niên chém nhân viên giữ xe để xin 3 triệu đi nhậu (Clip người dân cung cấp).

Sau khi tấn công anh H., nhóm thanh niên đập bể kính ô tô 16 chỗ và ô tô 29 chỗ bên trong bãi xe rồi rời đi.

Chủ bãi xe cho biết, nhóm thanh niên đánh anh H. từng đến xin tiền để ăn nhậu nhưng không được.

Từ tin báo của nạn nhân, Công an quận Bình Tân có mặt ghi lời khai, trích xuất dữ liệu camera và truy xét các đối tượng gây án.