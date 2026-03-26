Thu giữ gần 1kg ma tuý tại nhà riêng của người đàn ông ở Phú Quốc

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ đối tượng Nguyễn Chí Tâm (31 tuổi, trú khu phố Lê Bát, phường Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc) về tội Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Chí Tâm thời điểm bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép chất ma tuý (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua kiểm tra hành chính căn nhà của Tâm tại tổ 2, khu phố 3 (phường Cửa Cạn), lực lượng công an phát hiện và thu giữ 13 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng trong phòng ngủ và 1 ống hút nhựa chứa tinh thể tương tự tại khu vực bếp.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận toàn bộ số tinh thể trên là ma túy đá được chia nhỏ để bán kiếm lời. Tổng khối lượng tang vật thu giữ khoảng 940 gram.

Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong tang vật và tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.