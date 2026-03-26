15 học sinh hẹn đánh nhau trong đêm vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

Ngày 26/3, thông tin từ Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm học sinh THCS mang hung khí đi đánh nhau.

Tối 23/3, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của người dân về việc có 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại hẻm 25 đường Mai Thị Lựu và mang theo hung khí (gậy, gạch, đá) để đánh nhau.

Nhóm 15 học sinh hẹn đánh nhau (Ảnh: Cắt từ clip).

Cả 2 nhóm đều di chuyển trên xe máy điện, hò hét, chửi bới gây náo loạn trên đường. Toàn bộ vụ việc đều được camera an ninh ghi lại.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an vào cuộc truy xét các đối tượng. Qua đó, xác định có 15 người (13 nam, 2 nữ) có liên quan. Tất cả đều là học sinh THCS tại các trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là do mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội.

Theo Công an phường Ea Kao, vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người nhưng là lời cảnh báo đối với các bậc phụ huynh, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con trẻ.