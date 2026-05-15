Xe tải chở hơn 4.000 sản phẩm không có hóa đơn

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan làm rõ nguồn gốc xuất xứ lô hàng hóa trị giá nửa tỷ đồng.

Khoảng 7h ngày 14/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trường Chinh (phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Đội CSGT đường bộ số 4 phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 30M-524.xx do tài xế N.A.K. (25 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hơn 4.000 sản phẩm nghi có nguồn gốc nước ngoài gồm: giày dép, túi xách, kính mắt, quần áo, phụ tùng xe máy, xe đạp điện cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác, với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng kiểm tra mặt hàng túi xách không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tổ công tác phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 và Công an phường An Nhơn Đông đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở để xác minh, xử lý theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.