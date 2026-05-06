Xử phạt cơ sở kinh doanh 400 lít rượu không rõ nguồn gốc ở Ninh Bình

Ngày 6/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình cho biết, Đội QLTT số 11 vừa ban hành quyết định xử phạt 12 triệu đồng, buộc tiêu hủy 400 lít rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ của một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình.

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh 400 lít rượu không rõ nguồn gốc (Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường Ninh Bình).

Trước đó, Đội QLTT số 11 phối hợp với Công an phường Phủ Lý tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do bà D.T.H.P. làm chủ tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Phủ Lý.

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 400 lít rượu không có nhãn hàng hóa, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, đơn vị cung cấp, thành phần, ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng theo quy định.

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của hàng hóa; đồng thời không cung cấp được các giấy tờ liên quan đến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu đang kinh doanh.

Thời gian tới, Đội QLTT số 11 tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các nhóm hàng hóa như lương thực, thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu cao.