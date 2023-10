Chiều 18/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết đang tiến hành kiểm tra thông tin về chiếc ô tô Lexus mang BKS 37A-862.26 của Nguyễn Thúy Q. (SN 1993, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) đã bị kê biên nhưng lại xuất hiện ở Hà Nội.

"Tôi có nghe nói thông tin về việc chiếc ô tô Lexus liên quan đến vụ việc và đang cho anh em kiểm tra. Cụ thể thế nào tôi sẽ thông tin thêm...", vị lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nói.

Chiếc ô tô Lexus biển kiểm soát 37A-862.26 đã bị kê biên được cho là lại xuất hiện ở Hà Nội (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Trước đó ngày 17/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thúy Q. về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho tại ngoại vì bị can đang nuôi con nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh kê biên tài sản đối với 3 thửa đất tại thành phố Vinh và một thửa đất tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), một ô tô Lexus BKS 37A-862.26 do Nguyễn Thúy Q. đứng tên, sở hữu.

Tuy nhiên, những ngày gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chiếc ô tô Lexus nói trên nghi được sử dụng ở thành phố Vinh; thậm chí có người còn bắt gặp chiếc xe này ở Hà Nội.

Chiếc xe đang bị kê biên nhưng được cho là đã xuất hiện ngoài đường phố (Ảnh: Ngọc Hiếu).

Nguyễn Thúy Q. được biết đến như là một "kiều nữ", con của ông chủ nhà hàng lớn ở thành phố Vinh.

Với cái mác "kiều nữ con nhà giàu", Q. đã kêu gọi góp vốn buôn bán bất động sản rồi lấy tiền của người sau trả cho người trước... Bằng hình thức đó, Q. đã lừa nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, đã có 22 người làm đơn tố cáo Nguyễn Thúy Q. chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 160 tỷ đồng. Trong đó, người thiệt hại nhiều nhất là một phụ nữ ở phường Quang Trung (thành phố Vinh), với số tiền bị lừa lên đến hơn 37 tỷ đồng. Không chỉ ở thành phố Vinh, Nguyễn Thúy Q. còn lôi kéo nhiều nạn nhân ở Hà Tĩnh "sập bẫy".