Xe khách chở hàng mùi hôi thối có vi phạm pháp luật không?

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đối với ô tô vận chuyển hành khách.

Theo đó, việc vận chuyển hành khách bằng ô tô phải đón, trả hành khách đúng nơi quy định; hướng dẫn sử dụng trang thiết bị an toàn trên xe; có biện pháp giữ gìn vệ sinh trong xe; vận chuyển hành khách đúng lịch trình, lộ trình đã đăng ký, trừ trường hợp bất khả kháng.

Ô tô khách không chở hành khách trên nóc xe, trong khoang chở hành lý hoặc để hành khách đu, bám bên ngoài xe; không chở hàng hóa nguy hiểm, hàng hóa cấm lưu hành, hàng lậu, động vật hoang dã, hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách, môi trường.

Ô tô khách không chở hành khách trên nóc xe, cũng không được chở hàng hóa trong khoang chở hành khách (Ảnh minh họa: N.D.).

Đặc biệt, xe khách không được chở quá số người, chở hành lý, hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép hoặc vi phạm quy định khác của pháp luật; không chở hàng hóa trong khoang chở hành khách.

Đối với người lái xe, nhân viên phục vụ, luật quy định họ phải có trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, trước khi cho xe khởi hành, lái xe, nhân viên phục vụ phải kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn của xe, hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông đường bộ và thoát hiểm khi gặp sự cố; kiểm tra việc sắp xếp, chằng buộc hành lý, hàng hóa bảo đảm an toàn; giữ gìn trật tự, vệ sinh trong xe.

Đặc biệt, họ có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.