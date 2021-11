Xách rìu đòi chém công an để gỡ dây phong tỏa kiểm dịch Covid-19

Dân trí Sau chầu nhậu say bí tỉ, Y Hải mang theo một chiếc rìu đến chốt kiểm soát dịch đòi gỡ bỏ phong tỏa, rồi lao tới đòi chém một cán bộ công an.

Ngày 14/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Y Hải Ayun (33 tuổi, ngụ tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Y Hải Ayun mô tả lại hành động xách rìu đòi chém công an (Ảnh: Nguyễn Đức).

Trước đó, tại khu vực hẻm 362 đường Hùng Vương (phường Tân Lập) ghi nhận trên 10 ca mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa con hẻm để kiểm soát dịch, sàng lọc F0.

Khoảng 17h, ngày 11/11, sau chầu nhậu say bí tỉ với bạn, Y Hải xách theo một cây rìu tới chốt kiểm dịch này.

Tại đây, Y Hải liên tục chửi bới, đập phá bàn ghế, biển hiệu của chốt. Không chỉ vậy, Y Hải còn xách rìu rượt đuổi, đòi chém một Thiếu tá công an đang làm việc ở chốt nhưng may người này kịp thời tránh được.

Chiếc rìu Y Hải sử dụng để tấn công lực lượng chức năng (Ảnh: Nguyễn Đức).

Trước sự việc, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng Y Hải Ayun. Tại cơ quan công an, Y Hải thừa nhận do quá say nên đã đòi chém công an để bắt gỡ dây phong tỏa và rất hối hận về hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trương Nguyễn