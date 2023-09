Ngày 19/9, thông tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An), lực lượng công an huyện phát hiện trên mạng xã hội phát tán đoạn clip có nội dung: "Thanh niên làng khác đi tán gái quên coi ngày và cái kết".

Đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên đánh nhau xảy ra trên địa bàn huyện Anh Sơn. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo xác minh, triệu tập xử lý nghiêm.

Cảnh hỗn chiến tại một nhà dân ở xã Cao Sơn được cho là để "bảo vệ gái làng" (Ảnh cắt từ clip).

Qua xác minh được biết vụ việc xảy ra tại thôn 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn. Lúc 9h10 ngày 2/9, L.G.B. (SN 2008, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) đến nhà bạn gái là T.T.M.T. (SN 2009, trú tại xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) chơi thì bị nhóm thanh thiếu niên cùng trú tại xã Cao Sơn đánh.

Nguyên nhân được xác định là do L.G.B. lên mạng xã hội thách thức C.P.N.M. (trú tại xã Cao Sơn) nên khi biết B. đến nhà bạn gái ở xã Cao Sơn chơi, M. rủ thêm 5 người bạn tìm đánh B.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an xã Cao Sơn triệu tập (Ảnh công an xã Cao Sơn).

Tại đây, nhóm của M. đã dùng nhiều dụng cụ để dằn mặt B. Vụ việc sau đó được người nhà T. và bà con hàng xóm can ngăn.

Sau khi xác minh nội dung vụ việc, Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo Công an xã Cao Sơn triệu tập các đối tượng lên làm việc. Công an xã Cao Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.