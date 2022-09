Vừa ra tù, người phụ nữ U70 bán ma túy tại nhà riêng

Chiều 26/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an phường Đông Hương triệt phá tụ điểm mua bán ma túy phức tạp, bắt đối tượng Trần Thị Hương (SN 1960, trú phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa).

Chân dung "bà trùm" Trần Thị Hương (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo đó, sáng ngày 26/9, khi Hương đang bán ma túy cho các con nghiện tại nhà thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 10 gói heroin. Tiến hành khám xét nơi ở của Hương, Công an thành phố Thanh Hóa đã thu giữ thêm 105 gói heroin nhỏ và 3 cục heroin lớn.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Bước đầu Trần Thị Hương khai nhận đã mua ma túy cách đây mấy tháng về chia nhỏ rồi bán và tổ chức cho người nghiện sử dụng ngay trong nhà.

Theo cơ quan công an, Trần Thị Hương là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội mua bán ma túy, ra tù đầu năm 2022.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Trần Thị Hương chia căn nhà của mình thành 2 khu tách biệt, một khu được dùng làm nhà ở và buôn bán tạp hóa, khu lán bên cạnh có một dãy phòng ngủ, phòng vệ sinh, Hương sử dụng làm dịch vụ rửa xe và tổ chức cho người nghiện mua bán, sử dụng ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.