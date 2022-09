Vừa ra tù, lôi kéo cả gia đình tham gia mua bán ma túy

Chiều 14/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung phối hợp với các lực lượng, phòng nghiệp vụ công an tỉnh này triệt phá thành công 4 điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 9 đối tượng trên địa bàn huyện này.

Các đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán ma túy (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, công an xóa điểm phức tạp về ma túy tại ngõ khu dân cư cơ khí thuộc Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung do Phạm Quốc Trung cầm đầu.

Cùng bị bắt với Trung còn có bố ruột, vợ, em trai, em dâu và một thanh niên tên Hoàng Hữu Thanh ngụ ở xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, sau khi ra tù, Phạm Quốc Trung đã lôi kéo cả gia đình và một số người nghiện cùng tham gia mua bán ma túy.

Phạm Quốc Trung (thứ 4 từ phải sang) và nhiều thành viên trong gia đình bị bắt giữ, cùng tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Để giao dịch ma túy, Trung mở một quán cắt tóc, gội đầu trá hình. Khi lực lượng công an ập vào vây bắt, Trung và Nguyễn Văn Hải (2001, ngụ ở xã Yến Sơn, Hà Trung) trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau 14 ngày kiên trì lần theo dấu vết, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Hải và Trung khi hai đối tượng lẩn trốn tại TPHCM.

Công an thu giữ hơn nửa kg ma túy đá, thuốc lắc, ketamine, một khẩu súng dạng Colt quay, 11 viên đạn và nhiều tang vật, tài liệu khác có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Sâm - Phó Trưởng Công an huyện Hà Trung, đây là điểm ma túy phức tạp, tồn tại trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận.

Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ 31/5 đến nay, Công an huyện Hà Trung đã triển khai lực lượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt xóa hai điểm phức tạp về ma túy, bắt 19 vụ, 46 người liên quan đến ma túy.