Cô gái mạo danh nhân viên ngân hàng vay gần 20 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Huỳnh Như (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Huỳnh Như bị cáo buộc đã mạo danh nhân viên ngân hàng, lừa vay tiền của hai người đàn ông gần 20 tỷ đồng.

Lê Thị Huỳnh Như tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Từ tháng 12/2023 đến tháng 5, Huỳnh Như mạo danh nhân viên ngân hàng và nói đang có khách hàng cần vay tiền gấp để đáo hạn. Bằng thủ đoạn này, Huỳnh Như vay của anh S. 16,2 tỷ đồng và anh Đ.T.G. hơn 3,2 tỷ đồng. Sau đó, cô gái 26 tuổi đã chiếm đoạt số tiền trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây là thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người vẫn mắc lừa. Công an kêu gọi những ai là bị hại của Huỳnh Như nhanh chóng liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.