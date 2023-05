Vụ truy sát 2 phụ nữ ở Lai Châu: Nghi phạm là chồng nạn nhân

Liên quan tới vụ nghi phạm truy sát 2 phụ nữ ở Lai Châu, chiều 16/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, nạn nhân tử vong là vợ của nghi phạm Lường Văn Quân (SN 1989, quê Yên Bái, trú ở huyện Mường Tè, Lai Châu), còn nạn nhân bị thương là em gái vợ Quân.

Cụ thể, vào khoảng 9h cùng ngày, tại xã Bum Tở, Lường Văn Quân dùng dao đâm chị Vàng P.M. (SN 1994), vợ Quân tử vong và đâm chị Vàng L.N. (SN 1998, em gái chị M.) bị thương nặng.

Cảnh sát bắt giữ nghi phạm Quân (Ảnh: Hoàng Văn).

Sau khi gây án, Quân lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến khoảng 12h15 cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ được Lường Văn Quân khi đối tượng đang ẩn nấp tại khu 8, thị trấn Mường Tè.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Lai Châu, tại cơ quan điều tra, Quân khai do mâu thuẫn nên đã dùng dao đâm vợ là chị M. ngã gục sau đó tử vong. Người em vợ lao vào can ngăn cũng bị Quân đâm trọng thương.

"Quân và vợ sắp ly hôn. Qua xác định ban đầu, cả 2 xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo vị này, sau khi gây án, Quân mang xe máy bán được 8 triệu đồng rồi tiếp tục đến ẩn náu trong đống lốp xe ô tô cũ (sau nhà nghỉ Biên Phòng, khu 8, thị trấn Mường Tè) để chờ cơ hội tẩu thoát thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ.