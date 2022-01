Thực hư thông tin tìm thấy Diễm My trong "mật thất" ở Tịnh thất Bồng Lai

Dân trí Thông tin tìm thấy Diễm My trong "mật thất" ở Tịnh thất Bồng Lai tối 6/1 là không đúng. Đến nay, gia đình và cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thông tin về cô gái 23 tuổi này.

Ngày 7/1, nguồn tin riêng của PV Dân trí cho hay, việc cộng đồng mạng xôn xao tìm thấy Diễm My tối 6/1, trong căn hầm bí mật ở Tịnh thất Bồng Lai là không đúng sự thật. Việc đồn thổi thông tin không chính xác đã ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng về những sai phạm xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai.

"Tôi khẳng định thông tin tìm thấy Diễm My trong Tịnh thất Bồng Lai là chưa đúng. Sự việc đang được điều tra, làm rõ" - nguồn tin cho hay.

Mạng xã hội xôn xao thông tin tìm thấy Diễm My trong mật thất tại Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh mạng xã hội).

Chia sẻ với báo chí, đại diện gia đình Diễm My cho biết, đến nay vẫn chưa có thông tin về cô gái sinh năm 1999. Gia đình thường xuyên chia nhau đi tìm con, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để mong sớm đưa cô gái 23 tuổi về nhà.

Vừa qua, trong buổi livestream cùng một nữ CEO, gia đình Diễm My đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo tìm thấy Diễm My trong Tịnh thất Bồng Lai. Ban đầu, gia đình tưởng đây là thông báo của cơ quan chức năng nên vui mừng. Tuy vậy, khi xác minh lại, đây là thông tin sai sự thật.

Tịnh thất Bồng Lai nhìn từ trên cao (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Võ Văn Thắng (cha ruột của Diễm My), cô gái năm nay 23 tuổi, sinh sống cùng gia đình ở TPHCM. Cô bé ngoan hiền, thông minh nên được vợ chồng ông Thắng đặt nhiều kỳ vọng. Là con cả trong gia đình, Diễm My từ nhỏ đã thay mặt cha mẹ lo toan việc nhà, tỏ ra là một người hiểu chuyện.

Tuy vậy, từ năm 2019, khi Diễm My quen với một người ở Tịnh thất Bồng Lai thì tính tình bắt đầu thay đổi. Thời điểm này, không biết Diễm My nghe lời ai dụ dỗ mà nhất quyết đòi đi nước ngoài du học. Khi không thể khuyên nhủ con gái, ông Thắng tiến hành bảo lưu trường học trong nước và lo các thủ tục cho con đi du học.

Gần sát ngày bay, Diễm My bất ngờ bỏ trốn, chặn mọi liên hệ với gia đình và đến ở tại Tịnh thất Bồng Lai. Sự việc khiến gia đình ông Thắng bấn loạn, vợ ông nhiều lần ngất xỉu vì thương con và đau lòng.

Diễm My được cho là khá ngoan ngoãn trước khi tiếp xúc với ông Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai.

Tháng 10/2019, khi biết chắc con gái đang ở Tịnh thất Bồng Lai, ông Thắng gọi điện cho ông Lê Tùng Vân. Nhưng ông này nói chỉ cho gặp Diễm My, không cho đưa về. Ngày 21/10/2019, ông Thắng đến gặp Diễm My để khuyên nhủ con gái quay về nhưng không được. Do quá nhớ con, khoảng 15h20 ngày 24/10/2019, ông Thắng cùng nhiều người đến Tịnh thất Bồng Lai để giải cứu con gái nhưng bất thành.

Hơn 2 năm qua, dù gia đình đã nhờ chính quyền địa phương, cộng đồng mạng "giải cứu Diễm My" nhưng đến nay vẫn "bặt vô âm tín". Hiện gia đình đang rất lo cho an nguy của con gái khi cộng đồng mạng xôn xao thông tin Diễm My đã sinh con.

Công an huyện Đức Hòa vừa khởi tố bị can ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Cả 4 bị can cùng cư trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (hay còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai, Thiền am bên bờ vũ trụ). Công an tỉnh huyện Đức Hòa cũng ra quyết định bắt tạm giam đối với 3 bị can: Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Xuân Hinh