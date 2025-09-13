Vụ tâm thư "cứu con khỏi dì ghẻ”: Công an Hà Nội sẽ xử lý hành vi bạo hành

Liên quan vụ "tâm thư kêu cứu" của bé trai ở cùng mẹ kế, tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo nhà chức trách, vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em. Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Video ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng (Ảnh: Q.L.).

Trước đó, ngày 12/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết với tiêu đề “Hãy cứu con khỏi dì ghẻ độc ác”, kèm video và bản viết tay được cho là của một bé trai, phản ánh tình trạng bị bạo hành.

Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Kiến Hưng vào cuộc xác minh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định địa điểm liên quan nằm tại Chung cư Văn Phú - Victoria (phường Kiến Hưng). Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP và Công an phường đang làm việc với những người có liên quan để thu thập chứng cứ, làm rõ vụ việc.

Liên hệ với nhà trường - nơi được cho là học sinh đang theo học - đại diện nhà trường cho biết đã nắm được sự việc bức tâm thư trên mạng. Tuy nhiên, trường khẳng định: “Học sinh ở với bố từ đầu năm nay. Con đi học bình thường, tâm trạng vui vẻ”.