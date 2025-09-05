Vụ tài xế xe cấp cứu thu 21 triệu đồng: Sa thải lái xe và một điều dưỡng

Liên quan vụ việc lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200km, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định sa thải 2 lao động hợp đồng, cảnh cáo một viên chức.

Cá nhân bị sa thải là ông Nguyễn Văn Thắng, lao động hợp đồng tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và Vũ Văn Giáp, lao động hợp đồng tại Phòng Hành chính quản trị (cùng thuộc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1). Trường hợp bị cảnh cáo là chị Nguyễn Thị Thìu viên chức Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trước đó, chiều 25/8, mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc lái xe cấp cứu thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200km, từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực (tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh.

Dàn xe cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: V.G.).

Kết quả xác minh xác định, ngày 19/8, lái xe Vũ Văn Giáp và điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (cùng trong thời gian nghỉ phép) đã chủ động kết nối, sử dụng xe cá nhân vận chuyển bệnh nhân V.T..

Với vai trò phụ trách ca trực, điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu đã tư vấn về tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên.

Sau đó, lái xe Giáp tự ý thu 21 triệu đồng phí bồi dưỡng và vận chuyển bệnh nhân, trong đó đưa cho điều dưỡng Thắng 4 triệu đồng, còn giữ lại 17 triệu đồng. Khi vụ việc bị phản ánh trên mạng xã hội, lái xe Giáp đã chuyển lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh.

Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng kỷ luật, ngày 5/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định sa thải lái xe Vũ Văn Giáp do yêu cầu người nhà người bệnh trả chi phí vận chuyển mà không có sự thỏa thuận rõ ràng. Điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng cũng bị sa thải do nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận.

Cả hai hành vi này có phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận bức xúc và làm mất uy tín bệnh viện.

Đối với điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu bệnh viện kết luận cá nhân này thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ bệnh viện, có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín đơn vị.

Theo bác sĩ Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, việc xử lý nghiêm cá nhân vi phạm góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, củng cố niềm tin của người bệnh và nhân dân.