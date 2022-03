Vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự: Bắt tạm giam tổng giám đốc công ty du lịch

Chiều 25/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị Văn phòng Bộ Công an đăng thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về việc khởi tố, bắt tạm giam một bị can trong vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, với nội dung sau:

Mở rộng điều tra vụ án "Nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự, đối với: Hoàng Diệu Mơ (SN 1980, ở Quảng Bình) là Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình.

Sau khi được VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Hoàng Diệu Mơ.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hành vi nhận hối lộ được cho là có liên quan tới việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước (Ảnh: CNQ).

Như đã đưa tin, ngày 27/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Nhận hối lộ" trong việc xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân, xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và lệnh khám xét đối với 4 bị can, gồm: Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lưu Tuấn Dũng - Phó Phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân, đơn vị có liên quan biết, chủ động liên hệ làm việc.

Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/1/2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhận được câu hỏi về những thông tin công khai trên báo chí, phản ánh người Việt về nước theo các chuyến bay giải cứu phải trả số tiền lớn, thủ tục khó khăn. Trong vụ việc này có hay không sự trục lợi từ các chuyến bay giải cứu?

Trước khi trả lời câu hỏi, bà Hằng khẳng định, chủ trương đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn về nước là chủ trương đúng đắn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Trong suốt gần 2 năm qua, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã hỗ trợ các hãng hàng không trong nước và nước ngoài thực hiện gần 800 chuyến bay, đưa hơn 200 nghìn người từ hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước an toàn. Điều này được thực hiện trong bối cảnh trong nước có những lúc gặp khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai các chuyến bay, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ở nước ngoài luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan trong nước đăng tải công khai đăng tải công khai, minh bạch thông tin về các điều kiện hồ sơ, thủ tục đăng ký trên website chính thức và mạng xã hội.

Để tránh tình trạng công dân bị lừa đảo, lợi dụng chiếm đoạt tài sản, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan khuyến cáo công dân không liên hệ các cá nhân, tổ chức, các trang thông tin không chính thống; không làm việc qua bất cứ hình thức môi giới, trung gian nào.

"Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng là tất cả hành vi trục lợi, tiêu cực và làm thay đổi mục đích nhân đạo của các chuyến bay phải bị lên án và chịu sự trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật" - bà Hằng nhấn mạnh.