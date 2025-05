Màn chiếm đoạt 1 triệu USD của cựu cán bộ công an Bình Dương

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Minh Kiên (42 tuổi, cựu Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Bình Dương) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Yêu cầu đưa 1 triệu USD "làm quà"

Theo cáo trạng, ngày 13/5/2020, Nguyễn Minh Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương.

Bị can Kiên vì động cơ vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trên để làm trái công vụ, can thiệp, dùng thủ đoạn tác động gây sức ép đối với Công ty K.H. và các đại lý phân phối trong việc bán găng tay y tế thời điểm dịch Covid-19. Từ đó dẫn đến việc doanh nghiệp trên phải bán găng tay y tế cho Công ty W. (công ty của bà N.T.T.).

Bên cạnh đó, khi Kiên biết bà T. đã rất tin tưởng ở mình nên bị can nảy sinh ý định lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/7/2020, Kiên yêu cầu bà T. chuẩn bị 1 triệu USD (tương đương 23 tỷ đồng) để Kiên đưa cho lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương làm quà sinh nhật lãnh đạo Bộ Công an.

Với mong muốn được Kiên giúp đỡ làm ăn lâu dài tại địa bàn tỉnh Bình Dương với Công ty K.H., trong vòng 10 ngày, bà T. đã dùng tiền cá nhân, đi vay mượn và hai lần đưa đủ 23 tỷ đồng cho Kiên.

Theo đó, sáng 17/7/2020, bà T. bay từ Hà Nội vào TPHCM mang theo 5,5 tỷ đồng và vay thêm một số người khác 7,5 tỷ đồng. Sau đó, người phụ nữ này bỏ 10 tỷ đồng vào vali hiệu Louis Vuitton.

Cùng thời điểm này, Kiên điện thoại giục bà T. chuyển tiền và hẹn gặp trên quốc lộ 13, TP Thủ Đức (gần Trường Đại học Luật TPHCM) để nhận tiền.

Tiếp đó, ngày 19/7/2020, sau nhiều lần bị Kiên thúc giục và đề nghị đưa nốt số tiền còn lại, bà T. vay người quen thêm 10 tỷ đồng để đưa cho cựu cán bộ công an.

Hôm sau, bà T. đi từ Hà Nội vào TPHCM để lấy tiền vay. Người phụ nữ này đếm tiền và soạn ra 10 tỷ đồng cho vào 2 túi du lịch sẫm màu để đưa cho Kiên.

Tối cùng ngày, Kiên đến khách sạn để lấy tiền. Khi đến nơi, Kiên ngồi trên xe, bà T. lên phòng khách sạn để lấy tiền. Do túi tiền nặng nên người phụ nữ này phải 2 lần xách xuống để vào xe của Kiên.

Không xử lý người đưa tiền

Ngày 30/11/2023, Kiên bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, bị can không thừa nhận hành vi, song VKSND Tối cao xác định, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, có cơ sở kết luận Kiên đã chiếm đoạt 23 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nhà chức trách đã kê biên xe, nhà của bị can Kiên. Đồng thời, phong tỏa 3 tài khoản của người đàn ông này với tổng số tiền hơn 51 triệu đồng.

Đối với bà T., thông qua Kiên đã mua được găng tay của Công ty K.H., cơ quan điều tra xác định người phụ nữ này đã tố cáo hành vi phạm tội của Kiên và cũng là người bị Kiên lợi dụng. Động cơ, mục đích giúp bà T. của Kiên là vụ lợi, tạo niềm tin để chiếm đoạt tài sản. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không xử lý đối với bà T..

Ngoài ra, bà T. tố cáo Kiên còn nhiều lần nhận tiền, tài sản khác như nhận 5 tỷ đồng để mua ô tô, nhận 18 tỷ đồng chia lợi nhuận từ kinh doanh găng tay y tế; đưa 1 tỷ đồng để nam bị can chi đối ngoại, khen thưởng.

Đồng thời, bà T. đã tặng Kiên 1 túi xách trị giá 60 triệu đồng, chuyển khoản 55 triệu đồng cho vợ Kiên.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, ngoài lời khai của bà T., không có tài liệu xác định Kiên nhận số tiền trên nên không đủ căn cứ xử lý bị can này đối với các nội dung tố cáo trên.