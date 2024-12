Vụ bắt TikToker Mr Pips: Cảnh sát gọi cho nạn nhân lại bị nghĩ là lừa đảo

Liên quan đến chuyên án bắt giữ siêu lừa Phó Đức Nam (30 tuổi, TikToker Mr Pips), Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, đã chia sẻ về quá trình trinh sát, truy vết, lần theo từng manh mối để triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư ngoại hối, chứng khoán phái sinh lớn nhất từ trước đến nay.

Bị nạn nhân nghĩ là lừa đảo

Theo Thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, giữa năm 2024, các trinh sát phát hiện ra những manh mối đầu tiên về đường dây trên.

Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Đại tá Thành Kiên Trung, đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Hà Nội để xác lập chuyên án đấu tranh. Tổ trưởng hình sự của công an 8 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy được huy động để "đánh án". Toàn bộ quá trình này được tiến hành hoàn toàn bí mật.

Hàng chục siêu xe của Nam bị Công an quận Cầu Giấy tạm giữ (Ảnh: Hải Nam).

Với đặc thù là tội phạm công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng, các cán bộ điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong việc "vẽ" ra bộ máy, cơ cấu, phương thức hoạt động và vai trò của các đối tượng trong đường dây.

Đối với những đối tượng cầm đầu, chúng ngồi điều hành ở những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, có camera an ninh giám sát, người canh gác, cảnh giới.

Theo Thượng úy Hậu, nếu quá trình điều tra không bí mật, khéo léo, cẩn thận... các đối tượng có thể dễ dàng xóa dấu vết, ẩn danh. Đặc biệt, máy chủ của đường dây được đặt tại nước ngoài.

Không những gặp khó khăn ở công tác trinh sát, Thượng úy Hậu cho biết việc thu thập chứng cứ, tiếp cận với bị hại cũng xảy ra nhiều tình huống trớ trêu, không thuận lợi.

Đại diện Công an quận Cầu Giấy thông tin về chuyên án (Ảnh: Hải Nam).

Trước khi vụ án được công bố, cán bộ điều tra liên lạc với bị hại và bị nạn nhân nghĩ là lừa đảo.

"Thôi quay về làm người đi cháu ạ", Thượng úy Hậu nhắc lại lời mà bị hại nói với cán bộ điều tra. Đến khi vụ án được thông tin rộng rãi, các bị hại mới "nô nức" gọi tới cơ quan điều tra để trình báo.

Theo đại diện Công an quận Cầu Giấy, các bị hại thường có suy nghĩ đây là đầu tư được, thua nên khi trình báo sẽ sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, họ không trình báo.

Tuy nhiên, công an cho hay đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền.

Đe dọa nhân viên để giữ bí mật hành vi phạm tội

Theo Công an quận Cầu Giấy, để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phó Đức Nam và đồng bọn thuê hơn 1.900 người làm nhân viên, phân cấp, phân quyền và nhiệm vụ khác nhau.

Trong đó, các nhân viên sale của văn phòng chi nhánh sẽ chia thành từng nhóm 5-10 người và có trưởng nhóm để đào tạo, hướng dẫn các thành viên tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền.

Dù không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng những nhân viên sale vẫn tìm kiếm khách hàng rồi giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối giả, bị chi phối do chính Nam và đồng bọn lập trình.

Để quản lý những nhân viên này, Phó Đức Nam cho xây dựng một đội ngũ pháp chế và an ninh, nhằm đe dọa họ. Các nhân viên khi gia nhập vào bộ máy của Nam, phải ký cam kết không tiết lộ bí mật kinh doanh, đặc biệt là sau khi nghỉ việc.

Nếu ai vi phạm, các đối tượng sẽ cho người đe dọa, thậm chí sử dụng vũ lực để hành hung.