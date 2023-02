Vụ đột kích công ty đòi nợ thuê: Dọa giết hàng nghìn người trên cả nước

Ngày 23/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản, khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can Hà Thị Hiệp và Nguyễn Thanh Hải. Hiệp và Hải là nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt có địa chỉ tại tòa nhà T&T Dance sport (số 07, đường Lê Văn Huân, quận Tân Bình, TPHCM). Hai đối tượng này đã thực hiện hành vi "khủng bố" tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. 13 đối tượng khác có liên quan vụ án cũng đã bị tạm giữ khẩn cấp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp có mặt khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tài sản để đòi nợ thuê của mình.

Trước đó, thời gian qua Công an tỉnh Tiền Giang đã nhận được nhiều tin tố giác nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt có hành vi đe dọa "khủng bố", cưỡng đoạt tài sản đối với người dân trên địa bàn.

Quá trình điều tra, công an thu thập được nhiều chứng cứ nhân viên Công ty Luật TNHH Pháp Việt có hành vi cưỡng đoạt tài sản như gọi điện thoại "khủng bố" nạn nhân, người thân quen với nạn nhân, đe dọa giết người để buộc nạn nhân trả nợ.

Hơn 130 đối tượng bị triệu tập phục vụ điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp).

Nạn nhân của Công ty Luật TNHH Pháp Việt không chỉ ở Tiền Giang mà trên phạm vi cả nước.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an TPHCM tiến hành phong tỏa, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt.

Tại hiện trường, 233 CPU máy tính bàn, 4 laptop, trên 300 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản bị thu giữ, 133 đối tượng bị lực lượng chức năng triệu tập làm việc.

Công ty Luật TNHH Pháp Việt do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Mặc dù danh nghĩa công ty luật nhưng tất cả nhân viên công ty đều không có văn bằng luật.

Hà Thị Hiệp - đối tượng trực tiếp có hành vi khủng bố trường học ở Tiền Giang (Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp).

Nhóm đối tượng có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, thực chất là đòi nợ thuê với hoa hồng từ 25% đến 35% khoản tiền đòi được.

Trung bình mỗi tháng nhóm đối tượng nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính hơn 140 nghìn đến hơn 240 nghìn hợp đồng vay tiền từ các ngân hàng, công ty tài chính.

Với khoản hoa hồng lớn, nhóm đối tượng không từ thủ đoạn, gọi điện thoại đe dọa "khủng bố", giết người, mang bình gas, quan tài đến nhà đe dọa nạn nhân…

Cơ quan công an xác định hành vi của nhóm đối tượng đã cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản và có dấu hiệu của tội Khủng bố.

Trần Văn Châu - đối tượng cầm đầu nhóm đòi nợ thuê đội lốt công ty luật (Ảnh: Công an tỉnh Tiền Giang cung cấp).

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam Châu, Hùng và Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng) đồng thời tạm giữ hình sự khẩn cấp 10 đối tượng khác. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan.