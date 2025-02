Vụ đi tu bị lừa gần 100 tỷ đồng: Mua đồ vật 250 triệu bán giá 5 tỷ đồng

Bán "pháp khí" giá hàng tỷ đồng

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi), cùng trú tại tỉnh Bình Dương, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Tuấn được xác định có những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để tạo niềm tin của những người tu tập và chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Bên trong một tịnh thất nằm tại lô rẫy ở Đắk Lắk do vợ chồng Tuấn xây dựng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, hai vợ chồng có học Phật pháp và lên YouTube học cách truyền đạt cho hấp dẫn người nghe. Sau khi quen những người có nhu cầu tu tập, vợ chồng Tuấn hướng dẫn những người này đến ẩn tu tại khu rẫy rộng hơn 6ha tại xã Ea Khal (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk).

Để tạo thêm niềm tin cho người tu tập, vợ chồng Tuấn thiết lập nhiều Gmail do Nhớ quản lý. Những Gmail này có tên "Sư phụ Châu Ngọc", "Sư mẫu Hoàng My Lan"… đều do Nhớ đóng vai để trò chuyện, tư vấn, dẫn dụ người tu tập mua các "pháp khí" với giá rất cao.

"Những đồ vật này chúng tôi mua với giá chưa tới 250 triệu đồng/sản phẩm, rồi bán cho các bị hại nhiều mức giá khác nhau từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng. Trong đó, có sản phẩm chúng tôi bán với giá hơn 5 tỷ đồng", Tuấn thừa nhận.

Nhiều pho tượng được vợ chồng Tuấn bán với giá vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngoài bán những đồ vật trên, vợ chồng Nhớ còn chôn giấu một số đồ vật trên khắp khu rẫy, rồi tung thông tin đó là những "pháp khí" do sư phụ dùng phép di chuyển đến, nhằm cho các bị hại tin đây là những "pháp khí" quý giá và bỏ hàng tỷ đồng mua về.

Bán 3 căn nhà ở Hà Nội để… tu tập đắc đạo

Thượng tá Võ Anh Tú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, quá trình nắm bắt thông tin, xác định được vụ việc có dấu hiệu lợi dụng niềm tin, tôn giáo, tín ngưỡng để lừa đảo, đơn vị đã xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk và xác lập chuyên án đấu tranh.

Theo Thượng tá Tú, đối tượng đưa ra các thông tin không có căn cứ để dẫn dụ các bị hại mua các đồ vật.

"Những đồ vật được các đối tượng thổi phồng thông tin đó là "pháp khí" có niên đại lâu đời, trên thế giới chỉ có 1-2 cái, được các sư tăng làm phép và bán cho các bị hại với giá lên tới hàng tỷ đồng", Thượng tá Tú cho hay.

Đối tượng Tuấn (áo xanh dương) chỉ điểm các khu vực đã chôn giấu các vật dụng nhằm thực hiện mục đích lừa đảo (Ảnh: Đức Nguyễn).

Một bị hại cho rằng, qua quen biết đã được vợ chồng Tuấn dẫn đến Đắk Lắk tu tập. Do tin tưởng vào những thông tin mà vợ chồng Tuấn đưa ra, người này đã bán đi 3 căn nhà ở Hà Nội để mua "pháp khí".

"Bản thân tôi từng điều hành 2 công ty và có 3 căn nhà ở Hà Nội. Tin lời vợ chồng Tuấn, tôi đã bán nhà, sang nhượng công ty để bỏ ra hơn 50 tỷ đồng mua nhiều đồ vật để học tu. Hiện, tôi bị kiệt quệ về kinh tế sau khi bị lừa đảo", bị hại nói.

Đồ vật hình con gà được bán với giá hơn 1,2 tỷ đồng và "pháp khí" hình tròn được Tuấn bán cho người tập với giá hơn 800 triệu đồng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Còn theo ông G. (trú tại Hà Nội), vợ chồng ông đã đến khu rẫy của đối tượng Tuấn để học tu tập và được hướng dẫn phải theo pháp tu mà vợ chồng Tuấn đưa ra.

Ông G. thông tin, quá trình sống tại khu rẫy, vợ ông G. sinh một em bé thì Tuấn cho rằng, đứa bé tuổi Dần nên kị với gia đình nên phải mua "pháp khí" để... trấn. Tuấn đã giới thiệu sản phẩm hình dạng đầu hổ và cho rằng vật này ở núi Himalaya giá 1,1 tỷ đồng, nếu mua sẽ trấn cho mọi thứ được yên và ông G. đã nghe theo.

Ngoài ra, ông G. còn chi tiền để mua trấn "bát quái đồ" trị giá hơn 5 tỷ đồng và nhiều vật dụng khác để phục vụ quá trình tu tập.

Đối tượng chôn cất các pho tượng, các vật dụng rồi đưa thông tin thất thiệt để bị hại chi hàng tỷ đồng mua về (Ảnh: Đức Nguyễn).

"Quá trình tu tập, vợ chồng Tuấn nói với chúng tôi rằng tu theo hướng dẫn sẽ đắc đạo, sẽ thành tiên. Khi đã thành tiên sẽ không phải lo về vật chất, khi đó thích gì sẽ có nấy, kể cả vàng bạc, kim cương…", ông G. kể lại.

Trước vụ việc, Thượng tá Võ Anh Tú khuyến cáo người dân khi tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không nghe theo những lời nói không có căn cứ gây thiệt hại tài sản, tinh thần và gây mất an ninh trật tự.

Đồng thời, nếu phát hiện các vụ việc hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để xác minh, ngăn chặn kịp thời.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhớ (áo đỏ) chỉ nơi cất giấu các vật dụng phục vụ việc lừa đảo (Ảnh: Đức Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện tại một lô rẫy rộng hơn 6ha ở xã Ea Khal, huyện Ea H'leo, được xây dựng một nhà thờ tổ và 6 tịnh thất phục vụ cho người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến ẩn tu.

Khu rẫy này do vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ làm chủ, tổ chức cho nhiều người tu tập. Công an xác định, quá trình hoạt động vợ chồng Tuấn có hành vi dẫn dụ chiếm đoạt của 3 người tu tập gần 100 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của vợ chồng này, cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng cùng nhiều tang vật có liên quan vụ án.