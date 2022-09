Vụ đâm chết người trên phố Hà Nội: Giải cứu an toàn cô gái bị ép lên ô tô

Ngày 16/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội bắt giữ Lê Văn Thức (29 tuổi, quê Lạng Sơn) để điều tra liên quan vụ án mạng tại phố Láng Hạ, phường Láng Hạ.

Theo cơ quan chức năng, đêm 15/9, lực lượng chức năng nhận tin báo về một vụ án mạng ở số 22 Láng Hạ. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là Thức đã bỏ trốn đi Thái Nguyên.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: B.V.)

Chưa đầy 7 tiếng sau khi nhận tin báo, Công an quận Đống Đa cùng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được Thức. Ngay sau đó, nghi phạm được di lý từ Thái Nguyên về trụ sở Công an quận Đống Đa. Cô gái bị nghi phạm bắt giữ cũng được cơ quan chức năng giải cứu an toàn.

Theo thông tin ban đầu, đêm 15/9, camera giám sát tại số 22 Láng Hạ ghi lại cảnh nam thanh niên đi xe máy chở theo bạn gái di chuyển trên phố Láng Hạ thì bị một chiếc taxi áp sát, ép phải dừng xe vào lề đường.

Ngay sau đó, một người trên taxi xuống xe, dùng dao đâm một nhát vào ngực của người lái xe máy, rồi bắt cô gái đi cùng nạn nhân phải lên taxi, bỏ đi. Vụ việc diễn ra trong khoảng chưa đến 30 giây.

Vụ việc khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong. Cô gái bị bắt giữ bị thương, hiện đã được đưa đi điều trị tại Hà Nội.

Nhà chức trách xác định đối tượng và các nạn nhân có mâu thuẫn tình cảm.