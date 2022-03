Vụ cựu Đại úy Lê Thị Hiền: Dùng hotgirl 15 tuổi câu khách "dại gái"

Như tin đã đưa, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can về tội "Cướp tài sản". Một trong số các bị can là bà Lê Thị Hiền (SN 1983, ở Cầu Giấy, Hà Nội), cựu Đại úy công an công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (Công an quận Đống Đa), người từng nổi tiếng với vụ làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019.

Hình ảnh vụ gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất của cựu Đại úy Cảnh sát giao thông Lê Thị Hiền (Ảnh cắt từ clip).

Cáo trạng cho thấy, năm 2019, bà Hiền cùng Vũ Anh Hoàng (SN 1991, quê Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, ở Hà Nội) góp khoảng hơn 2 tỷ đồng mở quán Magic Lounge (ở đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội) kinh doanh đồ uống, bóng cười.

Quá trình hoạt động, đến tháng 3/2020, ba cổ đông ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, ở quận Hà Đông, Hà Nội), giao nhiệm vụ cho Trang lên chương trình hoạt động cho quán với doanh số tăng dần từ 1,6 đến 2 tỷ đồng/tháng.

Bị ép doanh số, Minh Trang nghĩ ra chiêu trò "dí bill". Đối tượng yêu cầu các nữ nhân viên trẻ đẹp của quán lên các trang mạng xã hội Tinder, Badoo… hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi đưa các dịch vụ của quán lên. Sau đó, các nữ nhân viên sẽ bỏ trốn, bỏ khách ở lại thanh toán tiền.

Đồng thời, Trang còn thành lập đội "bảo an" gồm các nhân viên nam. Những người này có nhiệm vụ như "bảo kê", đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền.

Theo cáo buộc, hoạt động "dí bill" của các đối tượng bắt đầu từ khoảng tháng 1/2021. Trang lo sợ việc dùng hình thức "dí bill" này sẽ dễ liên quan đến pháp luật thì Hoàng, Thăng yêu cầu Trang đẩy mạnh hơn nữa để đạt được doanh thu, nếu liên quan đến pháp luật đã có ban cổ đông đứng ra giải quyết.

Nhóm cổ đông thống nhất trích từ doanh thu 31 triệu đồng để Lê Thị Hiền chi cho các quan hệ đối ngoại, đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý.

Dùng mỹ nhân "câu" khách "dại gái"

Cáo trạng xác định, với thủ đoạn trên, từ 31/3 đến 14/4/2021, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 84 triệu đồng.

Đêm 31/3/2021, Nguyễn Phương Trang (SN 2006, ở Hà Nội), nhân viên quán Magic Lounge, lên mạng xã hội Tinder làm quen rồi lừa rủ anh Hoàng (tên bị hại đã được thay đổi, ở Hà Đông, Hà Nội) đến quán đón Trang với lý do Trang bị say rượu.

Bị can Nguyễn Thị Minh Trang (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước lời "cầu cứu" của mỹ nhân, anh Hoàng đã đến quán bar trên. Mới ngồi vào bàn được 15 phút, thanh niên này đứng dậy đi về trước thì bị Nguyễn Thị Minh Trang cùng đội "bảo an" chặn lại, yêu cầu thanh toán hóa đơn hơn 35 triệu đồng. Anh Hoàng quay lên tìm Phương Trang để hỏi cho rõ thì hotgirl này đã bỏ trốn từ bao giờ.

Các đối tượng "giam lỏng" nam thanh niên suốt đêm, ép phải trả tiền. Đến 6h sáng ngày 1/4, đội "bảo an" thay nhau đấm đá nạn nhân. Sợ hãi, anh Hoàng đã phải chuyển khoản hơn 35 triệu đồng cho các đối tượng. Số tiền này sau đó được chuyển vào tài khoản của Lê Thị Hiền.

Sau khi anh Hoàng chuyển tiền, một đối tượng giật điện thoại của nạn nhân, xóa hết các thông tin liên quan đến Phương Trang trong máy của anh này rồi mới cho nạn nhân ra về.

Vẫn là hotgirl mới 15 tuổi Nguyễn Phương Trang, chỉ vài ngày sau, thiếu nữ này lôi kéo được anh Phát (tên bị hại đã được thay đổi; ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) đến quán. Khi thanh toán, Phương Trang lấy lý do thẻ ngân hàng bị lỗi, không thanh toán được nên bảo anh Phát thanh toán số tiền gần 20 triệu đồng, hẹn hôm sau sẽ trả lại.

Do không đủ tiền, anh Phát xin để lại chiếc điện thoại iPhone X và xe máy của mình nhưng các đối tượng không đồng ý, ép anh phải gọi cho người thân mang tiền đến trả.

Sau một hồi bị các đối tượng chửi bới, đe dọa, anh Phát đồng ý viết giấy tự nguyện để lại tài sản với điều kiện Phương Trang cũng phải viết giấy, chịu một nửa số tiền phải thanh toán. Lúc này, Phương Trang viết giấy với tên giả, để lại một điện thoại iPhone 11 Promax.

Viết xong giấy, anh Phát không ký mà yêu cầu Phương Trang phải ngủ qua đêm với mình. Mỹ nhân này lập tức chỉ mặt khách chửi: "Mày là cái gì mà tao phải đi nhà nghỉ với mày", rồi dùng cốc thủy tinh đánh vào đầu nam thanh niên "dại gái".

Vẫn không chịu ký vào giấy tự nguyện để lại tài sản, anh Phát bị các đối tượng đánh đập, đe dọa. Minh Trang lớn tiếng: "Nó không chịu ký thì mang dao thớt ra đây".

Sợ hãi, nạn nhân đã buộc phải ký giấy nợ. Sau khi được thả ra về, anh Phát đã đến Công an quận Đống Đa trình báo.

Ngoài 2 vụ việc trên, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ 2 vụ "dí bill" khác của các đối tượng.