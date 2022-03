Cựu nữ đại úy công an từng náo loạn sân bay bị truy tố tội cướp tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can về tội "Cướp tài sản".

Đáng chú ý, một trong số các bị can là bà Lê Thị Hiền (SN 1983, ở Cầu Giấy, Hà Nội), cựu đại úy công an công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh (Công an quận Đống Đa), người từng nổi tiếng với vụ làm náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019.

Bị can Lê Thị Hiền trong vụ náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 8/2019 (Ảnh cắt từ clip).

Cựu Đại úy công an phụ trách "đối ngoại" cho quán kinh doanh bóng cười

Theo cáo trạng, năm 2019, bị can Lê Thị Hiền cùng Vũ Anh Hoàng (SN 1991, quê Quảng Ninh), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, ở Hà Nội) góp khoảng hơn 2 tỷ đồng mở quán Magic Lounge (ở đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) kinh doanh đồ uống, bóng cười.

Vũ Anh Hoàng có nhiệm vụ thu thập cách thức hoạt động hiệu quả của các quán khác để áp dụng cho quán Magic Lounge. Nguyễn Đức Thăng phụ trách mảng chạy quảng cáo để tìm kiếm khách. Riêng Hiền quản lý mảng hậu cần, thu - chi, giám sát hoạt động và lo mảng "đối ngoại". Lợi nhuận của quán sẽ chia theo % vốn góp của mỗi người.

Đến tháng 3/2020, ba bị can trên ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, ở quận Hà Đông, Hà Nội), giao nhiệm vụ cho Trang lên chương trình hoạt động cho quán với 3 mục tiêu phải đạt được trong 3 tháng.

Cụ thể, tháng thứ nhất, Trang xây dựng, tuyển chọn và đào tạo 50 nhân viên đặt bàn, 6 nhân viên phục vụ bàn, một bảo vệ… kèm điều kiện doanh số tháng phải đạt 1,6 tỷ đồng. Tháng thứ 2, Trang phải tuyển thêm 50 nhân viên đặt bàn, doanh số đạt 1,7 tỷ đồng. Nếu đạt doanh số trên, Trang được trả công 60 triệu. Tháng thứ 3 tuyển thêm 50 nhân viên đặt bàn, doanh số đạt 2 tỷ đồng thì Trang được trả 90 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Minh Trang (Ảnh: Công an Hà Nội).

Các bị can thỏa thuận, nếu sau 3 tháng không đạt được mục tiêu trong hợp đồng, Trang sẽ phải làm tiếp đến khi nào đạt được thì thôi. Mọi hoạt động hàng ngày của quán sẽ được nhân viên báo cáo trực tiếp qua các nhóm riêng trên ứng dụng mạng xã hội để các cổ đông nắm được, đồng thời nắm thông tin qua Đinh Quốc Dũng. Dũng cũng là người chuyển doanh thu hàng ngày của quán vào tài khoản của Hiền.

Dùng gái xinh "câu khách" trên Tinder

Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Thị Minh Trang tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành, báo cáo hoạt động của quán qua Facebook cho nhóm cổ đông, trong đó có nội dung, cách thức hoạt động tìm kiếm khách qua mạng xã hội Tinder đưa về quán. Nếu thấy khách có tiền, nhân viên sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn, đồ uống, bóng cười… để khách thanh toán hoặc phải để lại tài sản có giá trị.

Do dịch bệnh Covid-19, quán Magic Lounge không có khách nên Trang phải tiếp tục làm đến tháng 3/2021. Trang dùng nữ nhân viên của quán lên các trang mạng xã hội Tinder, Badoo… hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi đưa các dịch vụ của quán lên. Sau đó, các nữ nhân viên sẽ bỏ trốn, để khách ở lại thanh toán tiền.

Ngoài ra, Trang còn thành lập "đội bảo an" gồm các nhân viên nam. Những người này có nhiệm vụ như "bảo kê", đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền. Cách thức này được các đối tượng trong quán gọi là "dí bill".

Với phương thức trên, trong tháng 3/2021, Trang hoàn thành tất cả các mục tiêu ký hợp đồng. Nhóm cổ đông muốn ký thêm với Trang hợp đồng mới, mục tiêu để Trang tiếp tục đem lại lợi nhuận.

Trang nói với Hoàng và Thăng nếu chỉ tiêu doanh số cao như vậy sẽ phải đẩy mạnh áp dụng hình thức "dí bill". Trang lo sợ nếu làm mạnh như vậy "dễ liên quan đến pháp luật". Hoàng, Thăng yêu cầu Trang đẩy mạnh hơn nữa để đạt được doanh thu, "nếu liên quan đến pháp luật đã có ban cổ đông đứng ra giải quyết".

Sau khi thỏa thuận thống nhất, Hoàng và Thăng trao đổi lại với Hiền và thống nhất mỗi tháng sẽ trích từ doanh thu 31 triệu đồng để Hiền chi cho các "quan hệ đối ngoại, đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý".

Sau đó, Trang tiếp tục yêu cầu các nhân viên nữ đẩy mạnh việc "dí bill".

Cơ quan tố tụng xác định, từ 31/3 đến 14/4/2021, các đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt tổng số hơn 84 triệu đồng.