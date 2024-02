Vụ cướp ngân hàng ngày 28 Tết

Vụ cướp ngân hàng chiều cuối năm

Đang ngồi ở ghế trước quầy giao dịch, nam thanh niên đứng phắt dậy, lộ nguyên hình là một tên cướp. Hắn quát lớn, bất ngờ rút súng chĩa vào các nhân viên ngân hàng thị uy, đe dọa. Tên cướp trèo lên bàn quầy giao dịch, quăng ba lô vào trong, tiếp tục chĩa súng vào một nữ nhân viên, yêu cầu bỏ các cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng đặt trên bàn vào trong ba lô.

Thời điểm tên cướp bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Thấy nữ nhân viên có hiện tượng "câu giờ", tên cướp nóng lòng, trèo qua kính chắn vào bên trong, tự tay bỏ các cọc tiền vào ba lô màu đen. Trong vòng vài chục giây, tên cướp đã bỏ toàn bộ các cọc tiền tại quầy giao dịch vào ba lô, đeo trên vai phải, nhảy ra ngoài. Vụ cướp táo tợn này xảy ra vào buổi chiều ngày làm việc cuối cùng trong năm 7/2/2024 (28 Tết), tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Từ ghi nhận hiện trường cho thấy đối tượng dùng chiếc xe máy cũ, hiệu Dream màu mận chín để chạy trốn. Trước sự truy hô của bảo vệ ngân hàng, tên cướp lập tức chĩa súng bắn về phía nhân viên bảo vệ. Rất may, viên đạn chỉ sượt qua phía dưới vùng cổ của nạn nhân, gây trầy xước da và rách áo. Để thị uy, đe dọa những người đang có ý định truy đuổi, trước khi lên xe máy chạy trốn, tên cướp còn giơ súng bắn về phía đám đông nhưng viên đạn bị kẹt không nổ.

Ngay khi nhận được thông tin, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tới hiện trường chỉ đạo điều tra, truy bắt tên cướp. Song song với công tác truy bắt, lực lượng Công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nạn nhân và những người liên quan. Lực lượng chức năng xác định số tiền đối tượng đã cướp đi lên tới hơn 3,5 tỷ đồng. Tên cướp thực hiện hành vi hết sức manh động, liều lĩnh, thời gian thực hiện hành vi cướp tài sản vào đúng chiều ngày làm việc cuối cùng của năm, khi các nhân viên ngân hàng đang kiểm đếm tiền để lưu kho. Đây cũng là thời điểm ngân hàng rất ít người tới thực hiện giao dịch, là điều kiện thuận lợi để ra tay dùng súng khống chế, đe dọa và cướp tài sản. Điều này cho thấy, tên cướp đã có sự tính toán và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi trên.

Cuộc truy đuổi đầy kịch tính

Thượng tá Lê Thái, Trưởng công an huyện Đức Trọng cho biết, quá trình truy bắt tên cướp, lực lượng Công an gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng liên tục thay đổi hình dáng trong lúc chạy trốn. Tên cướp này có súng và hết sức manh động, liều lĩnh. Đối tượng sẵn sàng nổ súng vào bất kỳ ai khi bị cản trở, truy đuổi. Điều này càng làm tăng thêm áp lực, sự khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng tham gia truy bắt và bảo đảm tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Cùng với Công an huyện Đức Trọng, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, các phòng nghiệp vụ liên quan cũng đã được huy động vào công tác điều tra, truy bắt tên cướp.

Khẩu súng Nguyễn Thành Trung dùng để uy hiếp, cướp hơn 3,5 tỷ đồng.

Ngay tại hiện trường vụ án, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giao cho Thượng tá Lê Thái, Trưởng công an huyện Đức Trọng và Thượng tá Đặng Văn Kiên, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo hai tổ công tác lần theo dấu vết, khẩn trương truy bắt tên cướp. Yêu cầu đặt ra cho tổ trưởng hai tổ công tác là phải bắt giữ được đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng Công an truy bắt và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Từ những thông tin, tài liệu ban đầu thu thập được, ngay trong chiều 7/2, lực lượng Công an đã khoanh vùng, sàng lọc những đối tượng nghi vấn. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an đã dựng lên chân dung đối tượng thực hiện vụ cướp manh động tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng vào chiều 7/2 là Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Gần đây, Nguyễn Thành Trung tới thuê phòng trọ tại thị trấn Liên Nghĩa sinh sống. Trung làm nghề kinh doanh, môi giới bất động sản. Do làm ăn thua lỗ, lâm cảnh nợ nần chồng chất, đối tượng bị nhiều chủ nợ tới gây áp lực để đòi nợ. Trong vụ án này, cơ quan điều tra không bắt tên cướp theo phương án truy đuổi theo đường đối tượng tẩu thoát mà qua sàng lọc, sớm nhận diện, xác định được nghi can nhờ công tác quản lý hồ sơ, quản lý đối tượng rất chặt chẽ. Ngoài những hình ảnh camera an ninh của ngân hàng và hệ thống camera trên địa bàn thu được giúp sàng lọc đối tượng, lực lượng Công an đã có những dữ liệu, thông tin về đối tượng rất tin cậy và chính xác ngay sau khi xảy ra vụ cướp.

Nguồn tin của trinh sát cũng xác định, trước thời điểm xảy ra vụ cướp ngân hàng, sáng cùng ngày, Nguyễn Thành Trung đến một nhà xe tại thị trấn Liên Nghĩa nhận gói hàng và rời đi với dáng vẻ đầy khả nghi. Một ngày trước đó, đối tượng này cũng đã đến chi nhánh Ngân hàng Vietinbank tại thị trấn Liên Nghĩa (nơi xảy ra vụ cướp) mở một tài khoản. Camera ghi lại cho thấy, tại đây đối tượng có biểu hiện quan sát, nghiên cứu hoạt động, nơi kiểm đếm tiền của các nhân viên ngân hàng. Nơi Nguyễn Thành Trung thuê trọ, nhân chứng xác nhận đối tượng có chiếc xe máy hiệu Dream, gần đây có thêm chiếc xe Air Blade cũ. Ngoài ra, Nguyễn Thành Trung còn có một chiếc xe tải chở hàng. Khi nhận định chính xác Nguyễn Thành Trung là đối tượng đã thực hiện vụ cướp táo tợn trên, tất cả các mũi truy bắt đều hướng về đối tượng này, nhất là việc khoanh vùng, ngăn chặn không cho tên cướp có cơ hội lẩn trốn ra các tỉnh lân cận và nước ngoài.

Công an thu hồi toàn bộ số tiền Nguyễn Thành Trung đã cướp.

Khoảng 2h sáng ngày 8/2, khi Nguyễn Thành Trung đang ung dung di chuyển trên chiếc xe máy cùng một ba lô trên lưng tại Quốc lộ 1A, thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ bị lực lượng Công an ập tới khống chế và bắt giữ. Toàn bộ tài sản hơn 3,5 tỷ đồng đối tượng cướp được của ngân hàng bị lực lượng Công an thu hồi.

Kể lại khoảnh khắc trấn áp tên cướp đang trên đường chạy trốn, Thượng tá Lê Thái, Trưởng công an huyện Đức Trọng cho biết, ngay khi xác định được Nguyễn Thành Trung đang trên đường chạy trốn về hướng tỉnh Bình Thuận, tất cả các mũi truy bắt của lực lượng Công an do Thượng tá Lê Thái và Thượng tá Đặng Văn Kiên làm tổ trưởng, lập tức hướng về huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm này, tên cướp đã thay đổi quần áo, giày, mũ bảo hiểm, xe máy, cải trang thành người hoàn toàn khác so với hình dạng lúc đi cướp, nhưng hành vi của đối tượng vẫn không qua khỏi con mắt các trinh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm.

Khoảnh khắc phát hiện, tiếp cận tên cướp, xe ôtô do Trung tá Phan Hữu Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Trọng chở Thượng tá Lê Thái vượt lên, bất ngờ áp sát xe máy của đối tượng… Khoảnh khắc tên cướp bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ chỉ xảy ra vẻn vẹn vài chục giây. Khám người Nguyễn Thành Trung, Công an không phát hiện khẩu súng Trung dùng để đe dọa, uy hiếp các nhân viên ngân hàng. Ngay trong đêm, tên cướp được di lý về trụ sở Công an huyện Đức Trọng để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Trung khai nhận, do làm ăn thua lỗ, bị nhiều chủ nợ gây sức ép phải trả nợ, đối tượng nảy sinh hành vi cướp tiền của ngân hàng, sau đó sẽ trốn sang Campuchia. Để thực hiện hành vi trên, Trung lên mạng, đặt mua khẩu súng từ một người không quen biết tại TP Hồ Chí Minh với giá 8 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, sáng 7/2, Trung tới một nhà xe ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng nhận hàng là một khẩu súng kèm theo 6 viên đạn. Để đánh lạc hướng, qua mắt lực lượng Công an, Trung còn chuẩn bị sẵn 2 chiếc xe máy, mũ bảo hiểm khác nhau, quần áo, giày dép… để liên tục thay đổi hình dạng trong lúc trốn chạy sau khi thực hiện hành vi cướp tiền của ngân hàng.

Trung đã lợi dụng cuối giờ chiều ngày làm việc cuối cùng của năm 2023, lúc ngân hàng không còn người dân đến giao dịch và là thời điểm mọi người mất cảnh giác nhất để đi cướp. Sau khi dùng súng đe dọa, uy hiếp các nhân viên ngân hàng, Trung cướp được hơn 3,5 tỷ đồng, bỏ vào ba lô màu đen lên xe máy chạy về hướng hồ Nam Sơn, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Tại đây, tên cướp cởi bỏ quần áo, thay luôn đôi giày, bỏ tiền vừa cướp được sang một ba lô khác đã chuẩn bị sẵn rồi quăng tất cả quần áo, giày, ba lô vừa thay xuống hồ. Trên đường chạy trốn, tên cướp lựa chọn những con đường nhỏ, vắng người qua lại và không có camera. Để đánh lạc hướng lực lượng truy đuổi, Trung chạy ngược lên phía TP Đà Lạt nhưng sau đó lại vòng về huyện Đức Trọng.

Khẩu súng dùng để uy hiếp, đe dọa các nhân viên và bắn bảo vệ ngân hàng, đối tượng khai báo quanh co, nói đã bị đánh rơi trên đường chạy trốn và không thể xác định được vị trí đánh rơi do chạy trốn vào ban đêm. Tuy nhiên, sự gian dối của tên cướp không thể qua mắt được các cán bộ điều tra. Trước chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Thành Trung buộc phải thừa nhận đã ném khẩu súng xuống hồ Nam Sơn. Trưa ngày 8/2, lực lượng chức năng tổ chức mò tìm và phát hiện khẩu súng này cùng với đôi giày đối tượng thay ra sau khi thực hiện vụ cướp. Tại một vị trí khác dưới lòng hồ, lực lượng Công an cũng đã tìm thấy chiếc ba lô ban đầu đựng tiền cướp ngân hàng, trong đó có bộ quần áo, mũ bảo hiểm thay ra sau khi gây án cùng với hai cục đá để các vật dụng chìm xuống đáy hồ.

Trước khi gây án, Trung đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch chi tiết cho quá trình chạy trốn. Để đối phó với lực lượng công an, trên đường trốn về hướng tỉnh Bình Thuận, đối tượng đã nhiều lần thay đổi hình dạng bằng cách thay đổi quần áo, mũ bảo hiểm, giày dép.

"Đặc biệt, khi tiếp cận đối tượng trên đường chạy trốn, chúng tôi tính toán kỹ, canh lúc hai tay tên cướp đang điều khiển xe máy để áp sát, nếu bị khống chế bất ngờ trong lúc xe đang chạy, thủ phạm sẽ không kịp rút súng ra. Do đó, phương án bất ngờ khống chế, bắt giữ đối tượng trong lúc đang lái xe là tối ưu nhất", Thượng tá Lê Thái kể lại.