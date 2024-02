Video cảnh tên cướp cầm vật giống lựu đạn vào cướp ngân hàng

Trưa 2/2, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang rà soát, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp nhằm vào chi nhánh một ngân hàng thương mại có trụ sở tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) vào chiều 1/2.

Cơ quan chức năng trích xuất camera an ninh trong chi nhánh ngân hàng và các ngã đường, bước đầu đã thu được thông tin đặc điểm nhận dạng của tên cướp. Đó là một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi, cao khoảng 1,7m, mặc áo màu trắng xám, đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang.

Tên cướp cầm vật nghi lựu đạn xông vào chi nhánh ngân hàng (Video: camera an ninh).

Theo hình ảnh do camera an ninh của chi nhánh ngân hàng ghi lại, vào khoảng 16h ngày 1/2, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang bước vào quầy giao dịch. Thời điểm này, khoảng hơn 10 khách có mặt tại đây.

Tên cướp từ từ tiến đến khu vực giao dịch, đối diện một nhân viên nam, một tay cầm dao nhọn, tay còn lại cầm vật giống lựu đạn.

Khi phát hiện vụ cướp, khách hàng nhanh chóng chạy ra bên ngoài, lúc này phía trong quầy giao dịch còn một nhân viên nam và nhân viên nữ.

Tên cướp một tay cầm dao, một tay cầm vật giống lựu đạn xông vào phía trong quầy giao dịch (Ảnh cắt từ clip).

Tên cướp huơ dao, vung tay nghi cầm lựu đạn, yêu cầu nhân viên nam bỏ tiền vào túi. Thấy nhân viên nam có biểu hiện trì hoãn, đối tượng liên tục vung tay, sau đó nhảy qua kính bảo vệ, xông vào khu vực giao dịch.

Đối tượng dường như tự lấy tiền trong két đã mở rồi nhảy qua bàn, chạy về phía cổng và tẩu thoát.

Hiện thiệt hại của vụ cướp chưa được thông tin cụ thể.