Vụ công ty mỹ phẩm bị tố làm lây Covid-19: Chưa thể thống kê hết thiệt hại!

Dân trí Chiều 23/9, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an TP Bạc Liêu đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ làm lây lan dịch Covid-19 tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh.

Cụ thể, sau khi nhận nguồn tin tố bà N.H.N. (24 tuổi) - Giám đốc Công ty mỹ phẩm Đông Anh làm lây lan dịch bệnh Covid-10, ngày 13/9, Công an TP Bạc Liêu đã phân công cán bộ điều tra làm rõ hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" xảy ra tại công ty Mỹ phẩm Đông Anh, có địa chỉ tại phường 7, TP Bạc Liêu.

Trước đó, ngày 9/9, bà N.H.N. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, từ ngày 23/8 đến ngày 7/9, bà N. đã đi nhiều nơi trên địa bàn TP Bạc Liêu. Đến nay, đã xác định 7 F0, 31 F1 và 68 F2 liên quan.

Công ty mỹ phẩm Đông Anh có trụ sở ở phường 7, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), nơi công an đang điều tra tin tố Giám đốc công ty làm lây lan dịch bệnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện công an chưa kết thúc điều tra vụ việc bởi một số nguyên nhân khách quan. Một trong các lý do là hoạt động cứu chữa người bị nhiễm bệnh và phòng chống dịch vẫn đang tiếp diễn, chưa thể thống kê, xác định đầy đủ các chi phí, thiệt hại.

Công an tỉnh này cũng cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp các đơn vị liên quan xác định đầy đủ, chính xác các chi phí, thiệt hại để làm cơ sở xử lý đúng người, đúng tội.

Công an tỉnh Bạc Liêu khẳng định không có việc bao che, dung túng cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, trong đó có vụ việc xảy ra tại Công ty mỹ phẩm Đông Anh.

Ngoài Công ty mỹ phẩm Đông Anh, cơ quan Công an TP Bạc Liêu cũng đang điều tra vụ án xảy ra tại chi nhánh Công ty tài chính F88 (có trụ sở tại phường 7, TP Bạc Liêu). Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn nơi đông người". Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đã xác định có 145 F0 và hơn 1.200 F1, F2.

Huỳnh Hải