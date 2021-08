Xét nghiệm toàn bộ dân TP Bạc Liêu nhằm cắt đứt chuỗi lây nhiễm phức tạp

Dân trí Sau khi toàn TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) được phong tỏa, vẫn phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19. Tỉnh đã yêu cầu toàn bộ người dân thành phố này phải xét nghiệm Covid-19.

Liên quan đến chùm ca dương tính SARS-CoV-2 từ nhân viên Công ty tài chính F88 có chi nhánh tại tỉnh Bạc Liêu xảy ra ngày 22/8, tính đến ngày 26/8 đã có 20 F0 và hàng trăm F1, F2. Trong đó, các trường hợp dương tính chủ yếu có địa chỉ ở TP Bạc Liêu. Trong ảnh là chi nhánh công ty F88 (phường 7, TP Bạc Liêu) đã bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Từ chùm ca dương tính của nhân viên công ty F88, đã có nhiều điểm phong tỏa trên địa bàn TP Bạc Liêu. Trong ảnh là khu vực nơi ca dương tính đầu tiên ở trọ (phường 7, TP Bạc Liêu).

Một điểm phong tỏa trên đường Lý Thường Kiệt (phường 3, TP Bạc Liêu).

Trước tình hình phức tạp của chùm ca dương tính, UBND tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, tầm soát Covid-19 trên địa bàn TP Bạc Liêu. Qua thống kê, toàn thành phố này có hơn 158.800 nhân khẩu. Việc lấy mẫu cho toàn bộ dân dự kiến trong một tuần lễ, bắt đầu từ ngày 23/8.

Ngành y tế Bạc Liêu đã huy động hơn 80 nhân viên y tế tham gia công tác lấy mẫu tầm soát Covid-19 ở TP Bạc Liêu. Mấy ngày qua, các phường của thành phố đã chia ngày, giờ để lấy mẫu. Trong ảnh là một nhân viên đang hỗ trợ công tác lấy mẫu tại phường 2.

Người dân tuân thủ quy định 5K khi tham gia lấy mẫu xét nghiệm.

Theo báo cáo của ngành y tế Bạc Liêu, từ ngày 23 - 25/8, các đơn vị đã tổ chức lấy trên 30.000 mẫu bệnh phẩm để tầm soát Covid-19 diện rộng ở TP Bạc Liêu.

Ngoài lấy mẫu xét nghiệm và kiểm soát người dân đi lại trên đường, ngành chức năng cũng thông báo tìm các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 từ Công ty tài chính F88. TP yêu cầu dân ở nhà, người ra đường phải có lý do chính đáng.

Liên quan đến vụ việc này, ngày hôm qua (25/8) Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người", tại Công ty Tài chính F88- chi nhánh Bạc Liêu.

Theo quyết định của Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, quá trình điều tra cho thấy, có dấu hiệu "làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" và "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, về an toàn ở nơi đông người" được phát hiện vào ngày 22/8, tại khóm 4, phường 7, TP Bạc Liêu.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu đã truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung khẳng định, qua đối chiếu với các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, từ khi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến nay, chỉ có loại hình dịch vụ cần thiết, thiết yếu theo quy định mới được phép hoạt động. Công ty Tài chính F88 không thuộc đối tượng theo quy định để hoạt động.

Trước đó, ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký quyết định áp dụng phong tỏa cách ly y tế toàn TP Bạc Liêu, kể từ 3h ngày 23/8 cho đến khi có thông báo mới. Lý do trong đêm 22/8, tại tỉnh này phát hiện trường hợp F0 là nhân viên của Công ty tài chính F88 có trụ sở chi nhánh trên địa bàn TP Bạc Liêu. Theo ngành y tế nhận định, ca nhiễm này có yếu tố dịch tễ phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao.

Huỳnh Hải