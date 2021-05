Vụ chủ nhà bắn chết 2 người lạ: Nghi phạm có biểu hiện hoang tưởng, ngáo đá

Dân trí Đó là thông tin được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm về vụ việc xảy ra vào sáng 30/4, tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh.

Bắt nghi phạm nổ súng làm 2 người tử vong.

Chiều 30/4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao đổi với PV Dân trí: Khoảng 14h cùng ngày, sau quá trình kiên trì thuyết phục, lực lượng công an đã khống chế, dẫn giải nghi phạm nổ súng bắn chết 2 người ra khỏi nơi cố thủ. Nghi phạm được xác định là Cao Trọng Phú, còn gọi là Cao tỷ phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) nghi bị ngáo đá và hoang tưởng.

Ngay sau khi sự việc diễn ra, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, cùng 2 Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An chỉ đạo tại hiện trường. (Ảnh: Bình Minh)

"Đối tượng Phú trước đây từng đi bộ đội. Sau đó, có đi làm ăn, buôn bán xe bên Campuchia. Ông Phú chủ yếu làm ăn ở miền Nam, rất ít về quê. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, ông Phú trở về quê sinh sống, có những mối quan hệ bạn bè làm ăn cũ chưa rõ ràng. Bản thân ông Phú thời gian gần đây có biểu hiện hoang tưởng, ngáo đá, nhiều lần lấy dao đâm phía dưới xe vì nghĩ rằng có người đang lẩn trốn, khi nào trong tâm lý cũng lo sợ vì nghĩ rằng có người muốn giết mình.

Đối tượng Phú được dẫn giải ra khỏi nhà đưa về cơ quan cảnh sát điều tra.

Buổi sáng khi xảy ra sự việc, nhóm 4 người đến trước cổng nhà, ông Phú cho rằng nhóm người này đến để giết mình nên đã nổ súng và làm 2 người chết", Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng nói với PV Dân trí.

Cũng theo Đại tá Hùng, sau khi bắn chết 2 người, đối tượng Phú vào cố thủ trong nhà. Nhận được tin báo, đích thân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, vận động đối tượng ra đầu thú.

Đối tượng Phú tại cơ quan điều tra (Ảnh: Thùy Anh - BNA)

Người dân sống xung quanh cho biết, nghi phạm Phú có cuộc sống giàu sang. 5 năm trước, ông Phú về quê ở xóm 7 (xã Nghi Kim, TP Vinh) xây 1 căn nhà 3 tầng rộng hàng trăm mét vuông. Căn nhà có thiết kế hiện đại và nguy nga như lâu đài. Thường ngày, nghi phạm này hiền lành, hòa đồng với người dân địa phương. Ở địa phương có phong trào gì cần giúp đỡ thì ông Phú đều đóng góp, hỗ trợ tiền.

"Ông Phú có nhiều đời vợ và hiện đang sống với người vợ thứ 3 và có 2 con nhỏ. Người dân ít khi vào đó nên cũng không biết cuộc sống thế nào, nhưng nhìn căn nhà như lâu đài nguy nga thì thấy rất giàu có. Ông này cũng hay đóng góp tiền công tác xã hội ở địa phương", một người dân nói.

Nhận được tin báo, Công an Nghệ An đã huy động lực lượng cùng xe đặc chủng, thiết bị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường (Ảnh: Minh Tuấn).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h15' cùng ngày, có 4 người đàn ông lạ đến nhà ông Cao Trọng Phú, trú xóm 7, xã Nghi Kim (TP. Vinh). Sau đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên ông Phú nghi đã cầm súng bắn vào nhóm người này khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ. 2 người còn lại đã chạy khỏi hiện trường. Sau khi nổ súng làm 2 người tử vong, Phú đã bỏ vào nhà đóng cửa lại cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động hàng trăm cảnh sát, huy động xe bọc thép đến hiện trường để vận động, bắt giữ nghi phạm để điều tra vụ việc.

Nghe tin ông Phú bắn chết người, người dân xôn xao bàn tán và đến khu vực nhà nghi phạm theo dõi sự việc.

Bên ngoài, lực lượng chức năng lập nhiều chốt chặn các ngã đường vào nhà nghi phạm để việc bắt giữ diễn ra an toàn. Sau 6h đồng hồ vận động, đến khoảng 14h, cơ quan chức năng đã khống chế thành công nghi phạm Phú và dẫn giải về trụ sở công an để điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ khẩu súng của Phú trong đó còn 1 viên đạn, cùng một số vỏ đạn tại hiện trường và đưa đi giám định. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Phê