Vụ cầm vật giống súng xông vào ngân hàng: Khen thưởng nhiều đơn vị phá án

Sáng 6/3, UBND quận 8 khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TPHCM) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) do có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ án cướp ngân hàng.

Các tập thể tham gia phá án được UBDN quận 8 khen thưởng đột xuất (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, chiều ngày 3/3, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), có hai nam thanh niên vào ngân hàng để liên hệ giao dịch.

Ngồi chờ được khoảng một phút, một tên rút từ trong túi đang đeo ra một đồ vật hình dáng giống súng ngắn màu đen, uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền cho bọn chúng.

Tên còn lại đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền nhưng không thấy. Họ bỏ ra ngoài và sử dụng xe máy chở nhau tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an quận 8 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TPHCM và các lực lượng có liên quan khám xét hiện trường, truy xét kẻ liên quan.

Ngày 4/3, Công an quận 8 đã bắt được Trương Minh Thiện (ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (cùng 34 tuổi, ngụ quận 5).

Nghi phạm Trương Minh Thiện (áo đen) và Trương Vĩnh Xương bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo UBND quận 8, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Chỉ trong thời gian ngắn, các cơ quan chức năng đã điều tra, khám phá và bắt giữ kẻ gây án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, mang lại niềm tin cho người dân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.