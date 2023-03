Hai kẻ cầm vật giống súng xông vào ngân hàng ở TPHCM bị bắt

Ngày 5/3, Công an quận 8 (TPHCM) đang tạm giữ Trương Minh Thiện (ngụ quận 8) và Trương Vĩnh Xương (cùng 34 tuổi, ngụ quận 5) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trương Minh Thiện (áo đen) và Trương Vĩnh Xương (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, đây là hai nghi phạm cầm vật giống súng xông vào ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8) để cướp tài sản.

Khoảng 15h ngày 3/3, Công an quận 8 tiếp nhận tin báo lúc 14h25 cùng ngày, 3 người đi trên hai xe gắn máy đến một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8). Họ dùng một vật có hình dạng súng yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì hai người chạy ra ngoài ngân hàng và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Công an có mặt tại ngân hàng xảy ra vụ việc (Ảnh: N.Đ.).

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh. 2h ngày 4/3, công an đã bắt giữ được Thiện và Xương.

Công an quận 8 tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt kẻ còn lại.