Vụ án thi thể trôi sông (kỳ 1): Xác chết lõa thể với 2 hình xăm đặc biệt

Thi thể không nguyên vẹn trôi trên sông Bắc Hưng Hải

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 22/5/2017, người dân sinh sống quanh bờ sông Bắc Hưng Hải, thuộc xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi cũ, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) phát hiện một thi thể người đang quá trình phân hủy, trôi trên sông.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra khám phá vụ việc.

Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định nạn nhân là nam giới có độ tuổi từ 20 đến 30, trên người nạn nhân có nhiều vết thương. Nạn nhân tử vong từ 3 đến 5 ngày trước, thi thể đang phân huỷ nặng.

Nơi người dân phát hiện thi thể nổi trên sông Bắc Hưng Hải vào thời điểm năm 2017 (Ảnh: T.H).

Đặc biệt, thi thể nạn nhân có một vết cắt sâu tại cổ, một vết rạch hình chữ T từ ngực xuống bụng... và bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và để lại dư luận xấu trong xã hội. Đối tượng giết người rất “máu lạnh”, đã ra tay rạch cổ, bụng và loại bỏ toàn bộ bộ phận sinh dục của nạn nhân.

Đặc biệt, khi thi thể nạn nhân được phát hiện với phần bụng bị rạch, trong dư luận nhân dân xuất hiện tin đồn nạn nhân bị mổ để lấy nội tạng, khiến nhiều người dân rất hoang mang, lo lắng.

Công an tỉnh Hưng Yên đã bác bỏ thông tin vụ việc giết người liên quan đến việc lấy nội tạng. Đồng thời, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã xác lập ban chuyên án tập trung điều tra khám phá vụ án, bắt giữ hung thủ.

Để xác định danh tính nạn nhân, ngoài việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dấu vết từ 2 hình xăm trên thi thể

Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân có 2 hình xăm khá đặc biệt: Một hình xăm con hổ trên vai trái và hình cô gái có đôi cánh thiên thần trên cổ tay trái.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định tại địa bàn huyện Yên Mỹ cũ, tỉnh Hưng Yên, có một thanh niên tên N.V.T. (SN 1993), trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ cũ, có những đặc điểm trùng khớp như trên.

Đặc biệt, một thợ xăm hình ở huyện Yên Mỹ cũ cũng cung cấp thông tin quan trọng, cho biết trước đó người này có sửa hình xăm con hổ cho một thanh niên và chỉ xăm hình cô gái có đôi cánh thiên thần cho hai người, một trong số đó là N.V.T..

Ngay khi có thông tin này, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an huyện Yên Mỹ cũ tiến hành rà soát. Cơ quan công an xác định N.V.T. hiện vắng mặt tại địa phương. T. là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Gia đình N.V.T. cũng không rõ T. đang ở đâu.

Bố của T. được đưa tới nhận dạng thi thể nạn nhân trôi trên sông Bắc Hải Hưng, nhưng ông cũng không dám chắc đấy có phải con trai mình hay không.

Tổng hợp các nguồn tài liệu, kết hợp với các chứng cứ do Viện khoa học Hình sự Bộ Công an cung cấp, cơ quan công an xác định danh tính của nạn nhân tử vong trên sông Bắc Hải Hưng là N.V.T..

Xác định được danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ của nạn nhân để điều tra khám phá vụ án, truy tìm hung thủ.

(Còn tiếp).