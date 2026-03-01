Vụ án thi thể trôi sông (kỳ cuối): Tội ác man rợ của kẻ sát nhân

Dựng chân dung nghi phạm

Từ 2 hình xăm trên cơ thể nạn nhân, cơ quan công an xác định, thi thể nam thanh niên trôi trên sông Bắc Hưng Hải, thuộc xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi cũ, tỉnh Hưng Yên, chính là N.V.T. (SN 1993), trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ cũ.

N.V.T. là đối tượng nghiện ma túy nặng, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. T. cũng được xác định là kẻ “chơi không đẹp”, rất nhiều kẻ ghét vì thường ăn chặn tiền và ma túy của bạn nghiện…

Kiểm tra tài khoản mạng xã hội Facebook của nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện ngày truy cập cuối cùng của T. là vào Facebook là 0h ngày 19/5/2017, thời gian này trùng với thời điểm T. mất tích.

Đối tượng Phan Văn Tuấn thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: T.H.).

Cơ quan điều tra đã căn cứ vận tốc của dòng nước tại sông Bắc Hưng Hải thời điểm đó, đi ngược dòng sông về phía nước chảy, khi rà soát hai bên bờ sông cách khu vực phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 7km, các trinh sát phát hiện có vết trượt cỏ 2 bên bờ sông đến mép nước.

Đặc biệt, một số lá cỏ có màu nâu, nghi là vết máu khô. Các trinh sát hình sự lập tức lấy mẫu gửi về Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên để giám định. Kết quả cho thấy đây là máu người.

Lần theo dấu vết xung quanh, cơ quan điều tra xác định, cách vết trượt cỏ 2 bên bờ sông khoảng 300 mét là nhà đối tượng nghiện ma túy Phan Văn Tuấn (SN 1984), trú tại xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ cũ, tỉnh Hưng Yên.

Phan Văn Tuấn đã li dị với vợ, sống một mình, thường xuyên tụ tập bạn bè về nhà để sử dụng ma túy. Tại nhà của đối tượng Tuấn, cơ quan điều tra thu thập được nhiều chứng cứ khẳng định Tuấn là đối tượng liên quan đến cái chết của T..

Tội ác man rợ

Đến ngày 23/5/2017, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn Tuấn. Tại cơ quan điều tra, ban đầu Tuấn nhất quyết không khai nhận, khẳng định không biết nạn nhân T. là ai và không biết vụ việc trên.

Việc Tuấn tỏ ra lì lợm bởi lẽ hắn chưa biết cơ quan công an đã tiếp cận hiện trường và nghĩ rằng mình bị mời lên giống như nhiều đối tượng trong diện nghi vấn khác.

Chỉ khi được đưa về nhà, Tuấn và trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tuấn mới bắt đầu khai nhận việc sát hại anh T..

Tuấn khai nhận, khoảng 13h30 ngày 19/5/2017, Tuấn và N.V.T. cùng 2 đối tượng khác sử dụng ma túy đá. Do có mâu thuẫn nên Tuấn ra tay sát hại và lấy chăn len đắp lên người anh T..

Ngôi nhà nơi Tuấn ra tay giết hại nạn nhân (Ảnh: T.H.).

Đến khoảng 4h ngày 20/5/2017, Tuấn vác xác anh T. ra bờ sông Bắc Hưng Hải rồi dùng dao rạch bụng, ngực, đồng thời cắt cổ, cắt bộ phận sinh dục và đâm vào hố nách trái của nạn nhân rồi đẩy xác nạn nhân ra hướng giữa dòng sông.

Lý giải hành vi của mình, Tuấn bảo để cho thi thể nạn nhân nhanh phân hủy hơn và không nổi lên được, nếu có bị phát hiện thì cơ quan công an sẽ không xác định được giới tính của nạn nhân.

Tuy nhiên, Tuấn không thể ngờ cơ quan điều tra lần ra manh mối và bắt giữ mình một cách nhanh chóng như vậy. Trước khi bị bắt giữ, nghi phạm Phan Văn Tuấn đang chuẩn bị vượt biên trốn sang Trung Quốc.

Với tội ác của mình Phan Văn Tuấn đã bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên án Tử hình.