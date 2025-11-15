Vụ án người phụ nữ câm điếc bị sát hại (kỳ 1): Thi thể trong phòng trọ

Thi thể người phụ nữ câm điếc trong phòng trọ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 27/1/2022, nhiều người dân ở xóm trọ khu phố An Bình, phường An Tảo, TP Hưng Yên cũ, phát hiện mùi hôi thối phát ra từ phòng trọ của chị T.T.L. (SN 1976), quê xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ.

Thời điểm phát hiện vụ việc, căn phòng trọ của chị L. khóa cửa bên ngoài. Trong 2 ngày gần đây, mọi người cũng không thấy chị L. xuất hiện ở xóm trọ. Phát hiện bất thường, chủ nhà trọ cùng những người khác quyết định phá cửa phòng trọ của chị L. thì kinh hãi phát hiện chị này đã tử vong, nằm trên chiếc giường ngủ, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Thi thể chị L. được phát hiện trong căn phòng trọ, cửa khoá bên ngoài (Ảnh: Minh hoạ).

Nhận tin báo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hưng Yên cũ triển khai lực lượng đến hiện trường. Cơ quan điều tra cũng phối hợp cùng Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Quá trình khám nghiệm cơ quan điều tra nhận định, nạn nhân tử vong trước đó khoảng 48 giờ, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường vụ án là căn phòng trọ rộng vài chục mét vuông. Khi khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Hưng Yên không phát hiện vết thương nào trên cơ thể nạn nhân. Điều này khiến nhiều người cho rằng, nạn nhân có thể tử vong do bệnh lý.

Mặc dù những dấu vết sinh học trên tử thi vô cùng mờ nhạt, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên hầu như chẳng thu thập được gì nhiều. Thế nhưng, bằng con mắt nghiệp vụ các điều tra viên nhận định đây là vụ án có dấu hiệu giết người.

Rà soát, truy vết hung thủ

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là người khuyết tật, bị câm điếc, không nhiều bạn bè, nạn nhân làm nghề bán hàng nước và sống khá khép kín với mọi người xung quanh. Đây là một trong những khó khăn mà các trinh sát của Công an tỉnh Hưng Yên gặp phải khi tiến hành xác minh thông tin, mối quan hệ liên quan đến nạn nhân.

Qua thu thập thông tin từ các nhân chứng, một chi tiết đáng chú ý là chị L. khi đi bán nước thường ngày rất thích đeo trang sức bằng vàng, nạn nhân cũng sử dụng một chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6. Tuy nhiên, vào thời điểm cơ quan công an khám nghiệm những tài sản này không còn ở hiện trường, cũng như trên người nạn nhân.

Các điều tra viên đặc biệt lưu tâm đến chi tiết nạn nhân tử vong bên trong phòng trọ, nhưng cửa phía bên ngoài lại bị khóa. Kết hợp với những thông tin, chứng cứ khác thu thập được, các điều tra viên của Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định đây là vụ án giết người cướp tài sản, chứ không phải nạn nhân tử vong do bệnh lý.

Người thanh niên thường đi chơi, ăn uống với nạn nhân vẫn là một ẩn số (Ảnh: Minh hoạ).

Quá trình tìm hiểu sâu về nạn nhân, cơ quan điều tra nhận thấy nạn nhân sống một mình, ít bạn bè, nhưng lại có cuộc sống tình cảm khá phức tạp.

Người dân cũng cung cấp thông tin quan trọng, trước khi chị L. được phát hiện tử vong, chị này thường đi chơi, ăn uống với một thanh niên lạ mặt. Nhưng khi các trinh sát hỏi về người thanh niên này thì hầu hết mọi người đều không mô tả được cụ thể đặc điểm để nhận dạng.

Các trinh sát cũng nắm được thông tin từ chủ nhà trọ, trước khi chị L. tử vong, có một nam thanh niên tới thuê trọ cạnh phòng nạn nhân. Người này chỉ thuê phòng 2 ngày nên chủ nhà trọ cũng không nắm được thông tin của khách hàng

Trong khi việc xác định nam thanh niên lạ mặt vẫn chưa có kết quả, thì các trinh sát của Công an tỉnh Hưng Yên đã đi khắp các địa bàn, rà soát, dựng chân dung hàng trăm đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma tuý, trộm cướp để tìm ra được manh mối dù là nhỏ nhất.

(Còn tiếp).