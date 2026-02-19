Vụ án cô gái bị sát hại ngày Tết (kỳ cuối): Kẻ thủ ác sống cùng xóm trọ

Từ chỉ đạo của ông Mai Hoàng, khi đó là Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, 6 tổ công tác đặc biệt được thành lập. Nhiệm vụ của các tổ là khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị Vi Thị Thống (ngụ huyện Cẩm Mỹ cũ, tỉnh Đồng Nai).

Hành động bất thường

Qua các dấu vết thu thập được, cảnh sát dựng lên được đối tượng tình nghi đó là Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang cũ), sống tại phòng trọ số 14, đối diện dãy phòng trọ của cô gái 25 tuổi.

Tiếp tục rà soát dữ liệu camera an ninh, cảnh sát nhận thấy Nguyễn Đăng Khoa là người cuối cùng rời khỏi khu trọ, đồng thời người này còn có những hành động bất thường như 2 lần chở các túi nylon màu đen rời khỏi khu nhà trọ.

Nguyễn Đăng Khoa tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Để tìm được lời giải đáp cho sự mất tích bí ẩn của chị Thống, ban chuyên án đặt ra yêu cầu nhất quyết phải tìm được Khoa. Thời điểm đó, nhà chức trách xác định Khoa không về quê Tiền Giang cũ ăn Tết mà đi đến nhà người bạn gái ở tỉnh Bình Định cũ.

Ngay lập tức, một tổ công tác lập tức lên đường đến miền Trung, phối hợp với công an tỉnh Bình Định cũ, tìm đến nhà bạn gái của Khoa.

Làm việc với cảnh sát, Khoa rất bình tĩnh, anh ta liên tục biện minh mình không liên quan đến sự mất tích của cô gái hàng xóm, tỏ ra vô tội. Tuy nhiên, các trinh sát không bỏ cuộc, kiên nhẫn đấu tranh với anh ta đến cùng.

Khi cảnh sát trưng ra những chứng cứ xác đáng, Khoa không thể biện minh thêm, nhưng anh ta cũng chỉ khai báo nhỏ giọt và liên tục thay đổi lời khai. Tuy nhiên, từ những hé mở của Khoa, tổ công tác ở TPHCM lùng sục các tiệm vàng, tìm ra được nơi anh ta bán tài sản đã cướp được của chị Thống.

Từ đó, kẻ thủ ác biết hành vi của mình đã bại lộ và cúi đầu thừa nhận những tội ác mà anh ta gây ra đối với cô gái hàng xóm.

Tội ác phải trả giá

Nguyễn Đăng Khoa khai học hết lớp 10 thì nghỉ, đi làm công việc bán thời gian không ổn định, lại ham chơi game. Sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài, anh ta thấy chị Thống ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê ăn tết.

Lúc này, anh ta muốn sát hại chị Thống, cướp tài sản. Lấy lý do nhờ phụ dịch chuyển tủ quần áo, Thống dẫn dụ cô gái hàng xóm qua phòng trọ.

Khi nạn nhân mắc bẫy, Khoa đóng cửa phòng, dùng dao đâm chết chị Thống, cướp 1 lắc vàng, 3 nhẫn vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 1 đôi bông tai vàng, 3 triệu đồng và một chiếc iPhone 12 Pro của nạn nhân. Sau đó kẻ thủ ác còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao chặt, phân thi thể chị Thống thành nhiều phần, cho vào các túi nylon cột kín. Kẻ thủ ác dùng xe máy chở các phần thi thể đến mép kênh ven đường đi vào Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức cũ, quăng xuống.

Tiếp đó, Khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân, rồi đem theo một số món nữ trang cướp được chưa bán đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ, chơi tết cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ.

Nguyễn Đăng Khoa chỉ nơi vứt bỏ các túi nylon chứa thi thể (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 9/7/2024, TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về các tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Được nói lời sau cùng, Khoa cho biết đã rất hối hận khi gây ra tội ác kinh hoàng. Anh ta nói lời xin lỗi gia đình bị hại và xin hội đồng xét xử cho cơ hội được sống.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định, Nguyễn Đăng Khoa thực hiện hành vi phạm tội hết sức man rợ, không chỉ gây đau đớn cho bị hại mà còn gây đau thương cho gia đình nạn nhân và bức xúc dư luận. Do đó, HĐXX cho rằng cần áp dụng mức hình phạt cao nhất, loại trừ bị cáo ra khỏi đời sống.

Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đăng Khoa tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Hiếp dâm và 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Bản án khép lại với hành trình truy bắt, xét xử, tuyên án đối với gã hàng xóm gian ác, nhưng nỗi đau của gia đình cô gái trẻ trong buổi chiều 29 Tết năm ấy vẫn còn đó, day dứt và ám ảnh.