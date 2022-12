Vụ AIC: 2 bị cáo ở Mỹ, người cáo ốm, người phải chăm con nhỏ

Ngày 23/12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử phiên tòa vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đồng Nai, Công ty AIC và những đơn vị liên quan. Trong phiên tòa sáng nay, phần xét hỏi diễn ra giữa các luật sư và bị cáo.

Trước HĐXX, luật sư Nguyễn Văn Tú bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An Hà Nội, công bố bản tự bào chữa của Thuyết từ Mỹ gửi về.

Theo đó, trong bản tự khai, Thuyết không đồng ý với nội dung quy kết bị cáo bỏ trốn vì ông này không hề có ý định bỏ trốn. Bị cáo cho biết bản thân đã xuất cảnh từ tháng 4/2021, khi vụ án còn chưa hình thành, chưa có các quyết định khởi tố. Từ thời điểm đó đến nay, bị cáo chưa về nước.

Có hơn 30 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. (Ảnh: Hải Nam).

Tại Mỹ, Thuyết đang nuôi 2 con nhỏ. Do đã ly hôn với vợ nên Thuyết là người duy nhất có quyền giám hộ cho các con theo luật Mỹ. Qua luật sư và báo chí nêu, Thuyết cho biết chỉ khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo mới biết mình là một trong những người bị truy tố.

"Thông tin về vụ án quá gấp nên không thể về dự phiên tòa dù bị cáo mong muốn được về để trình bày", luật sư Tú nói và cho biết bị cáo Thuyết đồng ý để luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi, mong muốn HĐXX xử lý vụ án thấu đáo, khách quan.

Về những cáo buộc, Thuyết trình bày không nhớ chi tiết việc Công ty Thành An làm "quân xanh", "quân đỏ" cho Công ty AIC như thế nào vì vụ việc đã xảy ra từ lâu.

Theo cáo buộc, Công ty Thành An thành lập năm 2021, do Thuyết làm Tổng Giám đốc. Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có buôn bán trang thiết bị, dụng cụ y tế. Nhân viên Công ty AIC đã thiết lập hồ sơ dự thầu đứng tên Công ty Thành An để tham dự 5 gói thầu của Dự án xây dựng Bệnh viện Đồng Nai. Người ký hợp thức các hồ sơ dự thầu trên là Nguyễn Đăng Thuyết.

VKS cáo buộc Công ty Thành An làm "quân đỏ" cho AIC trúng gói thầu số 71, 74 và làm "quân xanh" ở các gói thầu 64, 65, 67, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 55 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định Thuyết bỏ trốn ra nước ngoài, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.

Bị cáo Thuyết (phải) và bị cáo Vinh. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong phiên sáng 23/12, một bị cáo khác cũng gửi đơn từ Mỹ, xin được xét xử vắng mặt, là Ngô Thế Vinh, Giám đốc Công ty Nha khoa Việt Tiên. Trong vụ án này, Vinh cũng bị cáo buộc là công ty "quân xanh", giúp Công ty AIC trúng 10 gói thầu của dự án, gây thiệt hại gần 80 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định Vinh cũng bỏ trốn ra nước ngoài.

Trước tòa, luật sư bào chữa cho Vinh cho biết bị cáo này đang ở Mỹ. Từ nước ngoài, Vinh trình bày bản thân đang phải điều trị bệnh, bên cạnh đó, bị cáo còn phải chăm một con nhỏ bị ốm nên không thể về nước dự phiên tòa. Chuyển lời của Vinh tới HĐXX, luật sư cho biết bị cáo này sẽ hợp tác với tòa để làm rõ vụ án.

Trong vụ án này, có 8 bị cáo đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Tổng Giám đốc Công ty AIC).