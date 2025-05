Vụ 15 năm chưa tìm ra kẻ lái xe tông chết con trai: Cha nhiều lần nộp đơn

Ngày 12/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin sơ bộ về vụ tai nạn giao thông xảy ra vào năm 2010 tại huyện Krông Búk đến nay chưa xác định người cầm lái.

"Vụ án trước đây do Công an huyện Krông Búk thụ lý, điều tra. Đến nay, Công an tỉnh chưa nhận được đơn của gia đình bị hại nên chưa trả lời về các nội dung liên quan", lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Ông Lê Quang Chiến đau khổ khi 15 năm qua chưa xử lý được người lái xe máy gây tai nạn khiến con trai ông tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cùng ngày, ông Lê Quang Chiến (SN 1970, trú huyện Krông Búk) - cha của em Lê Quang Linh là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông 15 năm trước - xác nhận, ông vừa đến bưu điện để gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng làm sáng tỏ ai là người đã điều khiển xe máy tông khiến con trai ông tử vong.

"Hôm nay tôi mới gửi đơn chắc vài hôm nữa cơ quan chức năng sẽ nhận được. Gia đình tôi luôn hy vọng vụ án về vụ tai nạn của con tôi sẽ được điều tra trở lại, truy tố đúng người, đúng tội trước pháp luật", ông Chiến mong mỏi.

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 30/4/2010 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Pơng Đrăng, huyện Krông Búk giữa 2 xe máy khiến em Lê Quang Linh (thời điểm đó đang là học sinh lớp 11) tử vong tại chỗ; còn Trần Thanh Sang (SN 1988) bị thương tích 55% và Trần Thọ Đức (SN 1990) bị thương nhẹ.

Theo ông Chiến, 15 năm qua, ông đã tham dự các phiên tòa nhưng người gây ra tai nạn vẫn chưa bị xử lý và cơ quan chức năng chưa xác định Sang hay Đức là người cầm lái.

"Gia đình tôi mất mát, đau đớn quá nhiều. Tôi đã nộp rất nhiều đơn nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Tôi mong cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc để gia đình tôi có thể nguôi ngoai được nỗi đau", ông Chiến nói.

Thời điểm em Linh tử vong, vợ chồng ông Chiến chỉ duy nhất một người con.