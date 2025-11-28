Vở kịch man rợ tự đục gãy xương khớp để trục lợi bảo hiểm diễn ra thế nào?

Các đối tượng vừa bị công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi Trục lợi bảo hiểm, gồm: Tạ Minh Châu (SN 1996, nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm, Trung tâm y tế Cẩm Khê); Nguyễn Anh Dũng (SN 1996, nguyên là cán bộ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trung tâm y tế Cẩm Khê); Hoàng Văn Trường (SN 1996), Hoàng Thị Hồng Điệp (SN 1983), Hoàng Văn Thắng (SN 1990), cùng trú tại xã Phú Khê, Phú Thọ; Hà Thành Đạt (SN 1996, trú tại xã Cẩm Khê).

Riêng Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1990, xã Phú Khê) và Hoàng Thị Linh (SN 2002, trú ở tỉnh Yên Bái) cũng đã bị khởi tố nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tạ Minh Châu được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây trục lợi bảo hiểm (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Công an xác định chủ mưu, cầm đầu là đối tượng Tạ Minh Châu. Đầu năm 2023, Châu làm cộng tác viên cho Công ty bảo hiểm MB nên biết việc người mua bảo hiểm bị các tai nạn liên quan đến thương tích gãy xương, đặc biệt gãy xương cột sống, xương chậu, xương đùi cẳng chân, sẽ được chi trả mức tiền cao nhất so với những thương tích còn lại.

Bản thân học y sĩ đa khoa và có 6 năm công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Trung tâm y tế Cẩm Khê, Châu biết rõ cấu tạo xương, khớp cũng như một số thủ thuật mổ đơn giản (tiểu phẫu).

Giữa năm 2024, vì gặp khó khăn về kinh tế nên Châu nảy ra ý định câu kết với người quen, hướng dẫn họ mua bảo hiểm nhân thọ của các công ty như AIA, Daiychilife; Manulife; Chubblife; FWD; Sunlife… với các gói giá trị cao để chiếm đoạt tiền chi trả bảo hiểm.

Sau khi mua xong và đợi hợp đồng có hiệu lực, Tạ Minh Châu thống nhất và làm tiểu phẫu, tự tạo ra thương tích trên cơ thể người mua bảo hiểm để trục lợi.

Các đối tượng vừa bị công an khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Châu chuẩn bị và sử dụng 5-7 kim tiêm lấy thuốc, búa sắt loại búa đinh (một đầu tròn đóng đinh, một đầu có hình dạng sừng dê để nhổ đinh), thuốc gây mê, bơm kim tiêm thuốc mê.

Khi đã đủ dụng cụ, đối tượng này gọi điện, nhắn tin hướng dẫn Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Thị Linh (đứng tên mua bảo hiểm) đến một lán lợp lá cọ trong khu vực hồ câu (được Châu thuê lại ở xóm Cánh, xã Cẩm Khê) để tiêm thuốc mê.

Châu trực tiếp tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch của người mua bảo hiểm, rồi dùng búa và kim tiêm đục, đâm vào vùng cơ thể đã thống nhất từ trước để tạo tổn thương trên xương cho nứt, vỡ. Các hành động này thường sẽ làm rạn nứt, vỡ vùng xương chậu, xương đùi…

Khu nhà lợp lá cọ ở xóm Cánh, xã Cẩm Khê được Tạ Minh Châu thuê để làm nơi tiêm thuốc mê, đục gãy xương khớp trục lợi bảo hiểm (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Đến khi thuốc mê hết tác dụng, bệnh nhân tỉnh lại, đối tượng Châu sẽ hướng dẫn những người này tạo ra vụ tai nạn tự nhiên để được hưởng bảo hiểm như bị điện giật ngã làm gãy xương chậu, đi suối ngã gãy chân,… rồi nhờ người dân đưa đến trung tâm y tế, bệnh viện khám, điều trị.

Tại đây các đối tượng sẽ lấy bệnh án để làm hồ sơ yêu cầu công ty bảo hiểm nhân thọ chi trả và chia nhau số tiền kiếm được theo tỷ lệ đã thống nhất từ trước.

Theo công an, đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thu từng là nhân viên của một công ty bảo hiểm nhưng bị cắt hợp đồng do vi phạm, đã tham gia bàn bạc góp vốn với Châu để mua bảo hiểm nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.

Đối tượng Thắng cùng cô ruột là Hoàng Thị Hồng Điệp (đứng tên mua bảo hiểm) được Châu tiêm thuốc mê rồi đục xương tạo xương bị gãy để hưởng lợi bất chính.

Công an tỉnh Phú Thọ nhận định đây là vụ án trục lợi bảo hiểm đầu tiên xảy ra trên địa bàn, gây rúng động dư luận khi một bác sĩ sử dụng các thủ đoạn gian xảo, hành vi man rợ tự gây mê, đục xương người gây thương tích để chiếm đoạt tiền chi trả bảo hiểm của nhiều công ty với số tiền hơn 6 tỷ đồng.