Vợ chồng, anh em ruột cùng vướng lao lý vì ma túy trong vụ VN10

Chiều 19/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam, tiếp tục với phần xét hỏi.

Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong phần xét hỏi chiều nay, HĐXX tập trung làm rõ hành vi của nhiều bị cáo là người thân, có mối quan hệ gia đình hoặc quen biết nhau nhưng cùng vướng vào vòng lao lý do liên quan đến ma túy.

Vợ chồng cùng bị truy tố vì tổ chức sử dụng ma túy

Lê Xuân Hưng (33 tuổi) và vợ là Phan Thị Thùy Dương (34 tuổi) sống chung tại một căn hộ trên địa bàn quận 8 cũ. Thông qua Dương, Hưng quen Nguyễn Thị Mỹ Linh (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Tấn.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nam Anh).

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2024, Hưng rủ Dương, Tấn và Linh sử dụng ma túy tại căn hộ của vợ chồng bị cáo. Cả nhóm đồng ý.

Hưng lấy số ma túy đã mua từ trước, đổ ma túy dạng nước vào ly thủy tinh, pha với nước ngọt rồi khuấy đều cho Hưng, Tấn và Linh cùng sử dụng bằng cách uống.

Sau đó, Linh lấy Ketamine đổ lên tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, dùng bật lửa gas hơ nóng rồi đổ ra đĩa sứ, dùng thẻ nhựa tán nhỏ, chia thành các đường để Hưng, Linh và Tấn sử dụng bằng cách hít vào mũi.

Đến khoảng 22h ngày 11/6/2024, lực lượng công an kiểm tra căn hộ, phát hiện Hưng, Dương, Linh và Tấn cùng một số tang vật. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 500 gram ma túy các loại.

Hưng khai số ma túy trên do bị cáo mua của Đoàn Nguyễn Tiến Thịnh (30 tuổi) để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Từ lời khai này, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng truy xét nguồn ma túy. Ngày 11/6/2024, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Thịnh tại TP Thủ Đức cũ, thu giữ 0,53gram Ketamine. Cơ quan điều tra sau đó tiếp tục khám xét chỗ ở của Thịnh tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và nơi ở của Đoàn Nguyễn Tiến Trung (24 tuổi, em trai Thịnh) tại tỉnh Tây Ninh, nhưng không phát hiện đồ vật, tài liệu liên quan đến tội phạm.

Tại phiên tòa, Đoàn Nguyễn Tiến Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Thịnh khai nguồn ma túy do bị cáo mua từ một người sử dụng tài khoản Telegram có tên "Tân". Sau khi mua, Thịnh bán lại cho nhiều người để hưởng chênh lệch.

Liên quan vật chứng của vụ án, Thịnh cho biết cơ quan chức năng thu giữ 4 xe máy và đề nghị HĐXX xem xét trả lại 2 điện thoại để bị cáo đưa cho vợ.

Theo cáo trạng, Thịnh bắt đầu mua ma túy của tài khoản Telegram "Tân" từ tháng 7/2023. Để phục vụ việc mua bán, Thịnh thuê em trai là Trung hỗ trợ nhận, cất giấu, phân chia ma túy, quay lại quá trình cân ma túy và giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo của mình.

Lê Xuân Hưng bị truy tố về hai tội danh Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khai về hành vi mua bán ma túy, Hưng cho biết bị cáo mua ma túy từ Thịnh, hai bên liên hệ với nhau qua Telegram. Sau đó, một số người mua chuyển tiền cho Hưng và bị cáo giao ma túy cho họ.

Hưng khai những người mua ma túy chủ yếu được kết nối thông qua mạng xã hội nên bị cáo không nhớ rõ lai lịch. Cơ quan chức năng thu giữ của Hưng 2 điện thoại và một máy tính bảng iPad.

Đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Hưng thừa nhận đã rủ vợ cùng Linh và Tấn sử dụng ma túy tại nhà. Bị cáo khai đây là lần duy nhất tổ chức cho người khác sử dụng ma túy và không thu tiền, cũng không hưởng lợi từ những người cùng sử dụng.

Hưng thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan.

Em trai giúp sức cho anh mua bán ma túy

Bị cáo Đoàn Nguyễn Tiến Trung, em trai Thịnh, cũng thừa nhận có giúp sức cho anh trai trong việc mua bán ma túy.

Tuy nhiên, Trung khai mình không trực tiếp cất giấu ma túy mà chủ yếu quay clip quá trình Thịnh cân ma túy, cung cấp tài khoản ngân hàng và thực hiện một số công việc theo yêu cầu của anh trai.

HĐXX phiên tòa tiếp tục hỏi các bị cáo (Ảnh: Nam Anh).

Trung cho rằng bản thân chỉ hỗ trợ Thịnh và không trực tiếp thực hiện việc mua bán ma túy.

Trong khi đó, bị cáo Phan Thị Thùy Dương bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại tòa, Dương thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và cho biết lời khai của chồng là đúng.

Dương khai cùng Hưng tổ chức cho Linh và Tấn sử dụng ma túy tại căn hộ. Cơ quan chức năng thu giữ một điện thoại của bị cáo trong quá trình điều tra.

Từ lời khai của các bị cáo, HĐXX tiếp tục làm rõ mối liên hệ giữa nguồn cung ma túy của Thịnh, hoạt động mua bán của Hưng và hành vi tổ chức sử dụng ma túy tại căn hộ của vợ chồng Hưng.

Kết thúc ngày làm việc hôm nay, HĐXX đã hỏi xong 14/20 vụ, ngày mai tòa sẽ xét hỏi bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha; người mẫu, diễn viên).