Con mua ma túy bán kiếm lời, nhờ mẹ nhận hàng giúp trong vụ VN10

Ngày 19/8, phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10 bước sang ngày thứ 3. Trong buổi sáng, HĐXX xét hỏi hai bị cáo Nguyễn Thị Mười Hai (SN 1973) và con trai Phạm Tài Phúc (SN 1999, cùng ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM).

Tại tòa, bị cáo Phạm Tài Phúc thừa nhận hành vi phạm tội và khai phù hợp với nội dung cáo trạng. Phúc cho biết đã nhờ mẹ nhận ma túy giúp. Khi bà Mười Hai nhận hàng, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang.

Trong khi đó, bị cáo Mười Hai thừa nhận hành vi như cáo trạng, nhưng cho rằng bản thân không trực tiếp mua bán ma túy. Bị cáo khai chỉ một đến hai lần nhận hàng giúp con trai.

Bị cáo Phúc trả lời câu hỏi của HĐXX (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

Theo lời khai của bà Hai, Phúc gọi bà ra nhận một giỏ trái cây, nhưng không nói bên trong có ma túy. Sau khi nhận và mở giỏ, bà mới biết bên trong có ma túy.

Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án, tối 20/9/2023, Công an quận Bình Thạnh (cũ) phát hiện một tài xế xe ôm công nghệ điều khiển xe máy đến trước số 475 đường Điện Biên Phủ để giao một gói hàng cho Nguyễn Thị Mười Hai.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong gói hàng có ma túy. Bà Hai bị bắt quả tang cùng vật chứng. Qua làm việc, bà và Phúc khai số ma túy trên được mua để bán lại kiếm lời.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2023, Phạm Tài Phúc đặt mua ma túy của nhiều người không rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram. Sau khi nhận ma túy, Phúc chia thành các gói nhỏ để bán lại cho khách, đồng thời nhờ mẹ hỗ trợ nhận và giao ma túy.

Cơ quan điều tra xác định Phúc đã 4 lần mua ma túy với giá 12-14 triệu đồng. Số ma túy này được chia thành nhiều gói nhỏ, bán với giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng/gói.

Ngày 20/9/2023, Phúc đặt mua 100gram ma túy với giá 45 triệu đồng và cung cấp số điện thoại của mẹ để người bán liên hệ, giao hàng cho bà Hai. Khi bà Hai đang nhận ma túy, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Viện kiểm sát xác định Nguyễn Thị Mười Hai và Phạm Tài Phúc phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Một số bị cáo trong vụ án (Ảnh: Nam Anh).

Trong vụ án, bên cạnh các bị cáo bị xét xử về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy..., còn có 2 bị cáo Nguyễn Thị Nhã Uyên (29 tuổi) và Nguyễn Trương Nhật Lam (30 tuổi) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, Nguyễn Trương Nhật Lam sống chung như vợ chồng với Trần Minh Trung từ năm 2021. Trong thời gian sống chung, Lam biết Trung cùng Trần Phạm Cao Minh phụ giúp Lê Nguyễn Gia Bảo mua bán ma túy.

Mặc dù không tham gia việc mua bán ma túy cùng Trung, Lam vẫn không tố giác hành vi phạm tội của người này.

Tương tự, từ tháng 8/2022, Nguyễn Thị Nhã Uyên sống chung như vợ chồng với Lê Nguyễn Gia Bảo. Trong thời gian này, Uyên biết Bảo mua bán trái phép chất ma túy do nhiều lần nghe Bảo và người mua trao đổi, mua bán ma túy qua điện thoại.

Dù không tham gia phụ giúp Bảo mua bán ma túy, Uyên cũng không tố giác hành vi phạm tội của bạn trai.

Tại tòa, Uyên và Lam đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Cả hai khai không được hưởng lợi từ việc mua bán ma túy của bạn trai.

Đến đêm khuya, khi ít người qua lại, Quang Anh cho số kem đánh răng vào các túi màu đen rồi đem đi vứt.

Tại tòa, Quang Anh khai lý do tẩu tán số hàng hóa nghi chứa ma túy là do bị cáo rất sợ bị phát hiện và liên lụy đến người thân.