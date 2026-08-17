Hơn 200 bị cáo, trong đó có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây hầu tòa

Sáng 17/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án bắt nguồn từ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng để vận chuyển trái phép chất ma túy, được phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, người nhà của các bị cáo có mặt tại phiên toà từ rất sớm.

Công tác an ninh tại phiên toà được thắt chặt, chỉ người cấp giấy mới được vào bên trong.

Qua điều tra, cơ quan tố tụng xác định được nhiều nhánh với hàng trăm bị cáo, liên quan nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các bị cáo có những cái tên được chú ý như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Thanh Lâm. Đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm các kiểm sát viên Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Đình Thi, Vũ Minh Hùng, Lưu Hoài Chính, Lê Nguyên Thạch và Nguyễn Thị Mai Hương.

Ngoài ra, tòa triệu tập hơn 120 luật sư cùng 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến hết ngày 12/9, tổ chức công khai, trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hai điểm cầu. Tại điểm cầu trung tâm ở trụ sở TAND TPHCM có HĐXX, đại diện Viện kiểm sát, Thư ký ghi biên bản phiên tòa, các bị cáo tại ngoại, luật sư bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) có các bị cáo đang bị tạm giam tham gia phiên tòa.

Người nhà của các bị cáo được bố trí ở phòng riêng để theo dõi phiên toà qua màn hình tivi.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, trong quá trình soi chiếu hành lý của chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều tuýp kem đánh răng có dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không. Lực lượng hải quan sau đó phối hợp với Bộ Công an và Công an TPHCM tiến hành kiểm tra.

Mở rộng điều tra, đến ngày 3/4/2023, Công an TPHCM xác định ngoài chuyến hàng bị phát hiện ngày 16/3/2023, Hà Danh Nậm (đang bị truy nã, còn gọi là "Hữu Sơn") trước đó đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Nậm bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng và lợi dụng dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế.

Trong số 227 bị cáo, có một số người từng được công chúng biết đến trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí và hoạt động xã hội. Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Andrea Aybar Carmona (người mẫu, diễn viên An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường được biết đến với biệt danh "cô tiên từ thiện") bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) trả lời thẩm vấn tại phiên toà sáng 17/8.

Theo cơ quan tố tụng, chuyên án VN10 kéo dài qua nhiều giai đoạn, lần lượt phát hiện, bắt giữ và khởi tố nhiều người liên quan đến các đường dây ma túy khác nhau. Theo thông tin được công bố, chuyên án đã mở rộng thành hàng trăm vụ án với gần 3.000 bị can; đường dây có tổng giá trị giao dịch ma túy gần 29.000 tỷ đồng, hoạt động thông qua gần 500 nhánh và phân nhánh trải khắp cả nước.