VKS Tối cao đang xác minh vụ tố "chạy án" nào liên quan Công an Tây Hồ?

Dân trí Qua tìm hiểu của PV Dân trí, đã có 2 vụ việc tố Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận tiền "chạy án" đang được Viện KSND Tối cao thụ lý xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

VKSND Tối cao đang thụ lý, xác minh 2 vụ việc tố Công an quận Tây Hồ nhận tiền "chạy án" (Ảnh: Nguyễn Trường).

Liên quan đến vụ 5 đối tượng không bị xử lý hình sự dù gây ra vụ "Cướp tài sản" vào năm 2016, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phạm Quý Hải - Phó trưởng Công an quận Tây Hồ.

Ngoài ra, Công an TP Hà Nội xác định vụ việc này còn có trách nhiệm của Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP (năm 2016, ông Phùng Anh Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ).

Đáng chú ý, tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài (1 trong 5 tên cướp) khai, trong năm 2016 đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ Công an quận Tây Hồ để nhờ "chạy án" cho chồng.

Sau khi cơ quan điều tra xác định, một số cán bộ Công an quận Tây Hồ có liên quan đến việc không xử lý hình sự đối với Tài và đồng phạm vào thời điểm năm 2016, vụ việc đã được Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao thụ lý, điều tra.

Bị cáo Lê Thanh Hưng khai đã đưa hơn 600 triệu đồng cho 2 cán bộ công an, trong đó có ông Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự vào năm 2019 tại trụ sở Công an quận Tây Hồ (Ảnh tư liệu).

Vậy nhưng đây không phải là lần đầu tiên Công an quận Tây Hồ bị tố nhận tiền để "chạy án".

Hồi tháng 2/2020, bị cáo Lê Thanh Hưng (SN 1991, trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã gây ra vụ án "Giết người", "Cướp tài sản" khiến dư luận xã hội rúng động.

Cụ thể, do cần tiền nên khoảng cuối tháng 1, đầu tháng 2/2020, Hưng đã đột nhập vào nhà bà N.T.N. (bác ruột Hưng, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) rồi ra tay sát hại nạn nhân khi bị phát hiện.

Sau khi bị bắt giữ vì nhẫn tâm ra tay sát hại bác ruột cướp tài sản, Hưng cho biết nguyên nhân sâu xa khiến y làm vậy là vì đang rất cần tiền để "chạy án" (!).

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh, để "chạy án" trộm cắp tài sản vào năm 2019, Hưng đã đưa hơn 600 triệu đồng 2 cán bộ công an, trong đó có ông Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ - tại trụ sở của đơn vị.

Tuy nhiên sau đó, khi cáo trạng được Viện KSND tỉnh Bắc Ninh ban hành đã không còn thể hiện danh tính người được gã chi tiền để chạy án. Đồng thời, cáo trạng còn cho biết ngoài các cán bộ công an còn có thẩm phán thụ lý, giải quyết vụ trộm cắp tài sản đã được Hưng đưa tiền.

Vụ việc này cũng đã được chuyển lên Viện KSND Tối cao để xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Đình chỉ công tác Đội trưởng hình sự Công an quận Tây Hồ Mới đây, nguồn tin của PV Dân trí cho biết, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với Trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ. Trung tá Nguyễn Đức Châu đã bị Công an TP Hà Nội đình chỉ công tác (Ảnh chụp màn hình). "Vụ cướp (vụ án của Nguyễn Hữu Tài và 4 đồng phạm - PV) chủ yếu là chỉ huy quận và phó quận thời kỳ đó. Trung tá Châu liên quan vụ khác" - nguồn tin này cho hay và từ chối nêu rõ vị Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ bị đình chỉ vì lý do gì. Trong khi đó, trả lời với báo chí về chi tiết bị "tử tù" Lê Thanh Hưng tố nhận tiền "chạy án", ông Châu đã phủ nhận và cho biết, ở thời điểm đó bản thân không thụ lý vụ việc này. "Tôi không có thông tin gì. Tôi không thụ lý việc này và tôi cũng không phải người phát ngôn, anh thông cảm làm việc với người khác" - ông Châu phân bua.

