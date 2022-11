VKS: Các bị cáo nói Diễm My bị bắt cóc là sai sự thật

Các bị cáo tỏ ra khá mệt mỏi sau 2 ngày dự tòa phúc thẩm (Ảnh: Xuân Hinh).

Sáng 3/11, TAND tỉnh Long An tiếp tục phiên xét xử bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Luật sư của các bị cáo cho rằng thân chủ của mình không có tội. "Tôi không xúc phạm Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa, ngược lại tôi cùng một số người ở Tịnh thất Bồng Lai là nạn nhân bị lạm dụng, vu khống trong thời gian dài", một luật sư nêu lại lời khai của ông Lê Tùng Vân với HĐXX.

Vị luật sư này cũng cho biết, trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu HĐXX phúc thẩm sửa bản án cấp sơ thẩm, tuyên ông Vân và các đệ tử vô tội, trả tự do cho các đệ tử.

Các luật sư đề nghị triệu tập Thượng tọa Thích Nhật Từ, cô gái có tên Võ Thị Diễm My để làm rõ bản chất vụ án.

Các bị cáo đề nghị HĐXX tuyên vô tội với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh: X.H).

Tại phần tự bào chữa chiều qua, các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương cho rằng bản thân không phạm tội như án sơ thẩm và đồng loạt kêu oan.

Các bị cáo nói những người ở Tịnh thất Bồng Lai chỉ làm clip rồi đăng trên mạng để giải trí, "câu view". Những nội dung clip nói về Phật giáo là nhóm tự nghĩ ra theo cách nghĩ riêng, không có ý xúc phạm Phật giáo.

Riêng bị cáo Trùng Dương liên tục kêu oan vì cho rằng mình chỉ tham gia vào quá trình quay clip, không thực hiện xuất bản lên mạng xã hội, do vậy, HĐXX kết luận phạm tội là chưa đúng người, đúng tội. "Ai đăng tải clip lên mạng mới là người phạm tội", bị cáo Trùng Dương lập luận.

Trước giờ nghỉ trưa ngày 3/11, đại diện VKS tiếp tục nêu ý kiến và khẳng định hành vi của các bị cáo là vi phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, có tổ chức, bàn bạc, lên kế hoạch để xúc phạm Phật giáo, Công an huyện Đức Hòa, Thượng tọa Thích Nhật từ. Bị cáo Lê Tùng Vân là người chủ mưu, lập kế hoạch, các bị cáo khác có vai trò đồng phạm.

"Phiên tòa sơ thẩm đã xét xử các bị cáo đúng người, đúng tội . Các clip phạm tội của các bị cáo đã được giám định không bị tẩy xóa. Việc các bị cáo nói cô gái Diễm My bị bắt cóc là sai sự thật. Diễm My được Công an huyện Đức Hòa giao cho gia đình, 6 tháng sau cô gái này mới bỏ đi", đại diện VKS nhấn mạnh.

Phiên tòa sẽ tiếp tục lúc 13h30. Dự kiến, chiều nay, tòa sẽ tuyên án với các bị cáo.