Nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai khai gì tại phiên tòa phúc thẩm?

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm sáng 2/11 (Ảnh: Xuân Hinh).

Ngày 2/11, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại phần tự bào chữa chiều qua, các bị cáo Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương cho rằng bản thân không phạm tội như án sơ thẩm và đồng loạt kêu oan.

Các bị cáo nói những người ở Tịnh thất Bồng Lai chỉ làm clip rồi đăng trên mạng để giải trí. Những nội dung clip nói về Phật giáo là nhóm tự nghĩ ra theo cách nghĩ riêng, không có ý xúc phạm Phật giáo.

Riêng bị cáo Trùng Dương liên tục kêu oan vì cho rằng mình chỉ tham gia vào quá trình quay clip, không thực hiện xuất bản lên mạng xã hội, do vậy, HĐXX kết luận phạm tội là chưa đúng người, đúng tội. "Ai đăng tải clip lên mạng mới là người phạm tội", bị cáo Trùng Dương lập luận.

Bị cáo Nhất Nguyên và các bị cáo khác ở Tịnh thất Bồng Lai đều đồng loạt chối tội (Ảnh: X.H).

Đáp lại ý kiến của các bị cáo, HĐXX đã công bố video được đăng trên các kênh "5 chú tiểu", "Thiền am bên bờ vũ trụ" thể hiện việc xúc phạm Phật giáo, xúc phạm Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thậm chí, clip còn thể hiện các bị cáo kéo tới Công an huyện Đức Hòa gây rối, tố công an bắt cóc Võ Thị Diễm My.

Về vấn đề này, các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên lại cho rằng, sở dĩ các bị cáo quay video này là nhằm mục đích giữ lại làm bằng chứng vì lo sợ việc Diễm My bị bắt cóc tại Công an huyện Đức Hòa vào ngày 12/12/2019.

"Đề nghị HĐXX tìm kiếm Diễm My. Diễm My cần phải xuất hiện tại phiên tòa để làm rõ mọi việc", bị cáo Nhất Nguyên kiến nghị.

Do bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt tại phiên tòa nên HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Theo lời khai, ông là người làm lễ xuất gia cho Diễm My. "Tôi mặc áo vàng, làm lễ xuất gia cho Diễm My, Diễm My quỳ trước bàn thờ rồi thắp hương cho tôi".

Ông Vân cũng thừa nhận mình là người chỉ đạo, duyệt nội dung các clip trước khi các bị cáo khác trên kênh YouTube "5 chú tiểu", "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Tại phiên tòa phúc thẩm , bà Cao Thị Cúc vì sức khỏe yếu nên được cho ra ngoài phòng xử án để nghỉ ngơi. Do vậy, HĐXX cũng đã công bố lời khai của bà này.

Bà Cúc cho biết đã lập số tài khoản để các mạnh thường quân chuyển tiền vào ủng hộ những người ở Tịnh thất Bồng Lai. Bà Cúc dùng số tiền trên để lo sinh hoạt cho những người ở đây và nuôi các bé đi học.

Bà Cúc cũng khai nhận, bà và Nhất Nguyên, Hoài Nguyên lo việc quay video và được sự đồng ý của ông Lê Tùng Vân.

Về việc ký kết hợp đồng với Công ty Điền Quân, bà Cúc khai được Công ty Điền Quân chi trả tiền thưởng trong chương trình "Thách thức danh hài" của 5 chú tiểu còn các video đăng tải trên YouTube thì được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

Luật sư của các bị cáo cũng cho rằng các thân chủ của mình không phạm tội, đề nghị HĐXX tuyên vô tội.

20h30, ngày 2/1, phiên tòa tạm nghỉ và sẽ tiếp tục vào lúc 8h hôm nay.