Việt kiều Mỹ bị chém khi về quê bạn gái

Ngày 6/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử Nguyễn Thị Vân (38 tuổi), Nguyễn Thành Hưng (23 tuổi), Phạm Duy Đạt (23 tuổi), cùng trú ở thành phố Vinh, Nghệ An và Uông Sỹ Lĩnh (26 tuổi), Nguyễn Tư Phước (23 tuổi), cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An, về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân đã nhận 2.000 USD từ một phụ nữ để gây thương tích cho ông V.

Ông V. quen biết một người phụ nữ ở TP Vinh thông qua giới thiệu của người tên Hà (hiện sinh sống ở Mỹ). Có ý định tiến tới quan hệ lâu dài nên tháng 9/2022, ông V. sang Việt Nam.

Tối ngày 10/9/2022, ông V. cùng một người bạn đi chơi. Khi lưu thông trên đường, ông V. bị một người điều khiển xe máy áp sát. Người ngồi sau vung dao chém vào chân ông V.

Gây án xong, các đối tượng bỏ chạy. Ông V. được đưa đến bệnh viện chữa trị do bị đứt gân duỗi gối, tỉ lệ thương tật 13%.

Ngày 21/9/2022, Nguyễn Tư Phước và Uông Văn Lĩnh đến công an đầu thú. Từ lời khai của Phước và Lĩnh, công an bắt giữ Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thành Hưng, Phạm Duy Đạt.

Cụ thể, Hưng được Nguyễn Thị Vân thuê chém vị Việt kiều trên. Nam thanh niên này rủ thêm các đối tượng Đạt, Lĩnh, Phước tham gia. Trong đó Hưng là người điều khiển xe máy, Đạt là người trực tiếp chém ông V.

Quá trình điều tra, xét xử, Nguyễn Thị Vân khai được người phụ nữ tên Hà (có quan hệ họ hàng với bạn gái ông V.) thuê gây thương tích cho người đàn ông này với giá 2.000 USD. Hà thuê Vân dằn mặt ông V. vì ông này không chịu trả tiền "giới thiệu".

Các bị cáo lần lượt lĩnh từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù.

Sau khi hoàn thành "đơn hàng", Vân hưởng lợi 18,5 triệu đồng; Đạt nhận 19,5 triệu đồng; Hưng nhận 9 triệu đồng. Phước và Lĩnh không được nhận đồng nào từ phi vụ kể trên.

Phân hóa vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Vân 5 năm tù; Phạm Duy Đạt 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thành Hưng 3 năm tù; hai bị cáo Uông Sỹ Lĩnh, Nguyễn Tư Phước mỗi người bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam.

Về dân sự, tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho bị hại hơn 94 triệu đồng (được trừ số tiền 60 triệu đã bồi thường).

Người phụ nữ tên Hà hiện sinh sống ở Mỹ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của Hà trong vụ án.